Ein Stadtrat zieht Bilanz: Ein bräsiger Filz

Die neue Fraktionsgemeinschaft "SÖS und Linke" war ein brummender Bienenkorb voller Aktivitäten und Aktivisten gegen das Tunnelbahnhofsprojekt Stuttgart 21, waren doch Hannes Rockenbauch und Gangolf Stocker prominente Figuren des Protests – beide schon viele Jahre aktiv gegen den unterirdischen Bahnhof, bevor die konservativen Stuttgarter Grünen das Thema als wahlentscheidend erkannt und besetzt hatten und sich – tempi perduti – für wenige Jahre von der Tunnelparteien-Mehrheit im Rat absetzten.

Schon die Erfahrungen im Betrieb hatten unmissverständlich gelehrt, dass ohne den massiven Druck der Basis – respektive: von unten auf der Straße – nicht viel Vernünftiges von Institutionen, Gremien und Räten aller Art zu erwarten ist.

Doch was ist "Basis", was "unten" für linke Kommunalpolitiker? Die klare Basis im Betrieb war "unten" in der Gießerei und der Achsmontage. Raus aus dem Betriebsratsbüro, rein in die Produktionshalle – und die Interessenlagen waren meist schnell geklärt. Anders in einem Gemeinderat und einer viel heterogeneren Stadtgesellschaft, bei der ein Radfahraktivist ohne weiteres Stuttgart 21 cool finden konnte.

Wölfle: Wenn Riexinger kommt, sind wir weg

2009, 2010 und 2011 waren optimale Jahre für den Umstieg aus der Betriebs- in die Recht-auf-Stadt-Politik. Denn eine neue Basis mit klaren Zielen mischte Stuttgart auf, in die der Bewegungs-Linke und Neustadtrat Tom Adler mit Begeisterung eintauchen konnte: die pulsierende, ständig wachsende Bewegung gegen den Tunnelwahn und für den Erhalt des Kopfbahnhofs. Über meine Fraktion bekam ich Zugang zum Aktionsbündnis (AB) gegen Stuttgart 21, das die Grünen und ihr Fraktionsvorsitzender Werner Wölfle bis dahin eifersüchtig Linken-frei gehalten hatten. Selbst dem damaligen Verdi-Geschäftsführer Bernd Riexinger war davor von den Grünen der Zugang ins Aktionsbündnis verwehrt worden, obwohl er seine Gewerkschaft klar gegen S 21 positioniert und die Logistik des Verdi-Bezirks immer wieder zur Verfügung gestellt hatte. "Wenn der reinkommt, sind wir weg" – so schlicht erpresste Wölfle damals die AB-Partner.