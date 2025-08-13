Kontext-Sommerserie: Ein Telefon auf Helgoland

Ich sitze nächtelang über Tabellenbüchern, rechne, zeichne, radiere wieder weg. Meine Zeichnungen bewertet der Dozent eher schlecht, gerade noch bestanden. Die Kollegen im Kurs, damals waren wir nur Kerle, sind mir meilenweit voraus. Sie blicken in Mathe und Physik durch, ich nicht. Berufsschullehrer, das ist ein halbes Ingenieurstudium, merke ich. Dafür reicht's bei mir nicht.

Am 14. Februar 1974 ist mir das endgültig klar. Ich rufe abends nach der Arbeit vom Telefonhäuschen meinen Vater in Heidelberg an: "Papa, kannst du mal schauen, ob ich mich in Freiburg an der PH bewerben kann? Das mit Darmstadt ist mir zu hoch."

Mein Vater ruft am nächsten Morgen in Freiburg in der PH an und bekommt die Auskunft: Ja, das geht, aber Anmeldeschluss ist heute. Er nimmt mein Abi-Zeugnis und was es sonst noch braucht, setzt sich in den nächsten Zug und meldet mich in Freiburg an der PH an. Hätte ich meinen Vater einen Tag später angerufen, der Zug wäre abgefahren gewesen. Ich hätte vielleicht etwas völlig anderes gemacht. Und dieser Text würde nie erscheinen.

Dass Zufälle Lebenswege bestimmen, das erfahre ich auch von anderen Menschen. Nur zwei Beispiele.

Nach dem Studium bekomme ich meine erste Stelle im Schwarzwaldstädtchen Schiltach. Ich unterrichte Technik und Englisch als meine Studienfächer, aber sonst noch alles Mögliche, wie das damals an einer Hauptschule üblich war. Der erfahrenste Techniklehrer an der Schule wird bald ein guter Freund. Sigbert war in seiner Jugend ein Spitzenturner, aber auch in Leichtathletik und im Handball ein Käpsele. Er würde gerne Lehrer werden, aber dafür bräuchte er Abitur. In den frühen 1960er-Jahren ist das für den Sohn einfacher Leute vom Land utopisch.

Maler oder Lehrer?

Nach der Volksschule macht Sigbert also eine Malerlehre. Er arbeitet noch einige Zeit in dem Ausbildungsbetrieb, doch dann zieht es ihn hinaus. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche trampt er mit einem Kumpel durch Deutschland. An einer Autobahnraststätte zwischen Hannover und Hamburg begegnen sie zwei Lastwagenfahrern, die bereit sind, die beiden Männer mitzunehmen. Der eine Trucker fährt mit einem Zirkus durch Schweden. Da könnten sie mithelfen, bietet er an. Der andere will nach Helgoland. Die beiden Schwarzwälder müssen in Sekunden entscheiden. Sigbert wählt Helgoland.

Dort findet er bald einen Meister. Der stellt den exakt und pünktlich arbeitenden Burschen aus dem Schwarzwald gerne ein. Sigbert hält Kontakt zu seinem alten Freund im heimatlichen Sportverein. Und so klingelt eines Abends das Telefon seines Meisters auf Helgoland. Bernd, ein Sportkamerad aus Sigberts Heimatdorf Schenkenzell, ist am anderen Ende der Leitung. "Du, es gibt die Möglichkeit, dass besonders gute junge Sportler in Baden-Württemberg eine Fachlehrerausbildung machen können, auch ohne Abitur." Damals herrschte im Land grade mal Lehrermangel. Anmeldeschluss sei allerdings in wenigen Tagen.

Sigbert bittet seinen Meister auf Helgoland um Urlaub, fährt in die Heimat, bewirbt sich um die Lehrerausbildung, besteht die Aufnahmeprüfung – und wird Lehrer. Hätte er sich an der Autobahnraststätte bei Hamburg für den Zirkus in Schweden entschieden, wer weiß, was aus ihm geworden wäre. Irgendwo in Schweden zur damaligen Zeit wäre er für niemanden erreichbar gewesen.