Kontext-Sommerserie: Flucht auf den Mars

Perseverance habe ich entdeckt, als der Ukraine-Krieg begann und die Nachrichtenlage kaum ein Atemholen zugelassen hat. Auf dem Mars dagegen geht es ruhig zu. Unser Nachbar-Planet hat extrem entspannende Wirkung auf zumindest mein vegetatives Nervensystem. Keine Probleme, die uns betreffen. Nichts, was man selbst verändern könnte oder müsste. Stein und Staub bis zum ockerfarbenen Horizont, egal wie weit man in welche Richtung auch immer gehen würde. In unserer völlig überfüllten Welt, wo noch ein winziges Quadratmillimeterchen Platz mit Einfamilienhäusern oder mindestens Werbung zugepflastert wird, kaum vorstellbar. Wie es sich wohl anfühlt auf dem Mars zu stehen?

Leicht jedenfalls. Die Schwerkraft ist geringer als auf der Erde – wer hier 70 kg wiegt, wiegt dort gerade mal 30. Sein Durchmesser ist halb so groß wie der unseres Planeten, die Atmosphäre ist dünn. Einsenoxyd färbt den Mars rostrot. Zwei kleine Monde umkreisen ihn, ein Mars-Tag ist 40 Minuten länger als ein Tag bei uns. Sein höchster Berg, Olympus Mons, ist zweieinhalb mal höher als der Mount Everest. Irgendwann sollen dort bekanntermaßen Menschen hin, spätestens dann ist es vorbei mit der Beschaulichkeit.

Schon in den Sechzigerjahren hat die Sowjetunion erste Mars-Missionen begonnen und Sonden ins All geschickt, die am Mars vorbeifliegen sollten. Die erste, die erfolgreich dort landete, war 1976 der Mars-Orbiter Viking 1 der Nasa. Es folgten mehr oder minder erfolgreich der Beagle der Briten, ein Gefährt wie eine Schildkröte, dessen Panzer sich zu Solarpanels ausklappen ließ. Dann gab es Spirit, Opportunity, Curiosity, die Europäische Raumfahrtagentur Esa schickte in Zusammenarbeit mit Russlands Roskosmos Schiaparelli auf den roten Planeten, flach wie eine Pizza, mit Hubbeln und Boppeln an der Oberfläche, wie silbrig glänzende Tomaten. Am 14. Mai 2021 landete Zhurong aus China, ein Rover wie ein großes Insekt, kurz zuvor hatte Perseverance auf dem Mars aufgesetzt. Jetzt, wo ich hier schreibe und Sie hier lesen, bewegt Perseverance sich langsam über den roten, steinigen Boden auf einem Planeten, der so weit weg ist, dass ein menschliches Gehirn die Entfernung nicht fassen kann. Und der Rover fährt. Jetzt. In diesem Moment.

Nach Blut, Schweiß und Tränen: klappt‘s

Gebaut wurde er in eigens entwickelten Reinräumen von Menschen in Ganzkörperanzügen, mit Gesichtsmasken und Klebestreifen um die Handgelenke, die Handschuhe und Overall verbinden, um den Rover frei von irdischen Keimen zu halten.