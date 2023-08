Kontext-Sommerserie: Ein Lurch wie ein Land

Ein Lurch, der sich weigert

Der Axolotl ist voller Mythen, was ihn ungemein mexikanisch macht. In unzähligen Medienberichten wird eine Geschichte erzählt, die anthropologisch durchaus sexy klingt: Die Azteken sahen im Axolotl die Inkarnation von Xólotl, dem Gott des Feuers und des Blitzes. Im Vergleich zu anderen aztekischen Gottheiten bereitete ihm der Gedanke des Sterbens und Aufopferns wenig Freude. Er wollte ewig leben, wie der Axolotl. Was übersetzt aus der aztekischen Ursprache Náhuatl "Wassermonster" bedeuten soll. So bekommt der stille Schwanzlurch gleich noch eine tiefsinnige, prähistorische Note.

Doch all das stimmt vielleicht überhaupt nicht. "Die Azteken maßen dem Axolotl keine mythische Bedeutung bei", erklärt José Ocampo. In den wenigen erhaltenen "Códices", wie die Archäologie hier die alten aztekischen Überlieferungen nennt, taucht der Axolotl nicht auf. Allerdings zerstörten die spanischen Eroberer – oft die umfangreichste, aber wenig objektive Quelle für prähispanische Zeitgeschichte Mexikos – unzählige dieser Dokumente. Das ist der Mystizismus des Axolotls: Er existiert seit Ewigkeiten, doch wir wissen noch so wenig über ihn.