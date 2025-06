Rosensteinquartier und Stuttgart 21: Die Katze im Sack

Den Vogel schießt Anja Troff-Schaffarzyk ab. Die Sozialdemokratin aus dem maximal weit entfernten Wahlkreis Unterems in Niedersachsen distanziert sich sogar von Beschlüssen der SPD-geführten Ampelkoalition. Denn die hätten dafür gesorgt, dass "städtebauliche Sahnestückchen" der kommunalen Wohnungsentwicklung nicht zugänglich gewesen seien. "Wenn wir also diese freiwerdenden Flächen, wie beim Stuttgarter Beispiel, nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und ökologisch weiterentwickeln, mit Grünräumen, bezahlbarem Wohnraum, kulturellen Nutzungen, mit guter Nahversorgung und guten Mobilitätsangeboten, dann schaffen wir neue Quartiere, die dem Anspruch an ein modernes, inklusives und klimagerechtes Stadtleben gerecht werden", behauptet sie. Die Vokabel "klimagerecht" in diesem Zusammenhang zu benutzen ist ausgesprochen mutig. Dabei ist seit über 14 Jahren bekannt, wie sehr das Projekt dem Stuttgarter Klima tatsächlich schadet.

Es geht ums Geld, nicht ums Klima

Die Argumente sind leicht nachzulesen, die Protokolle der Schlichtung zu Stuttgart 21 nach dem "Schwarzen Donnerstag" am 30. September 2010 weiterhin verfügbar (Wortprotokoll der Schlichtung 19.11.2010, Stuttgart 21 Wiki). Ausführlich und mit Karten des Umweltamts wurde dargestellt, wie stark Gleisflächen nachts abkühlen. "Zusammenfassend kann man sagen, dass die Planung Stuttgart 21 das Stadtklima von Stuttgart nicht verbessert, sondern verschlechtert", fasst Meteorologe Jürgen Baumüller zusammen, "und um wie viel die Verschlechterung stattfindet, das ist eine Frage, was in welcher Dichte und in welcher Höhe man nachher das Gelände nutzen will." Baumann war seit 1973 der erster Stadtklimatologe in Deutschland. "Seit Mitte der 80er Jahre haben sich die jährlichen Tage über 25 Grad Celsius (Sommertage) von 40 Tagen auf über 90 Tage in Stuttgart mehr als verdoppelt", erinnerte er erst kürzlich in einer Stellungnahme zum Rosenstein-Quartier. Die Zahl der Tage über 30 Grad Celsius sei von zehn auf 30 angestiegen, "und die Nächte mit einer Minimaltemperatur über 20 Grad Celsius, die früher kaum vorkamen, liegen nun bei zehn Nächten". Dies sei jedoch erst der Anfang des Klimawandels, denn "Jahreshöchsttemperaturen, die zurzeit in Stuttgart-Mitte bei 38 Grad Celsius sind, werden Mitte des Jahrhunderts die 40 Grad Celsius locker überschreiten".

Als "weltweit gefragt" rühmte die "Stuttgarter Zeitung" Baumüller vor eineinhalb Jahren zu dessen 80. Geburtstag. Seine Erkenntnisse dagegen sind weder von der Stadt- noch der Landespolitik gefragt. Ganz im Gegenteil. Vor allem in Union und unter Liberalen ist die Zufriedenheit mit dem künftigen Paragraf 23, der im AEG die Gleisbebauung regelt, groß. Christian Jung, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, verbindet seinen Beifall mit dem Vorwurf, die Grünen und der frühere Bundesminister Cem Özdemir hätten die notwendigen Veränderungen zugunsten der Wohnbebauung "mit verschiedenen Tricks verhindert", was "einiges über deren Regierungsfähigkeit in der Zukunft aussagt". Wie diese Tricks ausgesehen haben könnten, verrät er nicht.