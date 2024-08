Eisenbahngesetz und S-21-Gleisflächen: Immobilienträume in Gefahr

Diese Präferenzen zeigen sich aktuell wieder deutlich bei der Debatte um den verschärften Paragrafen 23. Für Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Baubürgermeister Pätzold scheint bei der Klage über die vermeintliche Verfassungswidrigkeit nur der Immobilienaspekt zu zählen. Ein nicht ganz neues Phänomen, wie Pätzolds Position zu den Folgen einer Gäubahnabkopplung wegen S 21 schon 2020 zeigte: Es gebe 4.500 Menschen in Stuttgart, die auf eine Wohnung warteten, sagte er damals, "und denen soll ich jetzt erklären: dafür kriegt ihr eine bessere Schienenverbindung ins Gäu?"

So sehr die Gesetzesänderung von S-21-Fans beklagt wird, so sehr wird sie von Kritikern des Projekts, wie dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, begrüßt. Dem eigentlichen Motiv von S 21 sei damit der Boden entzogen, sagt Bündnissprecher Martin Poguntke. "Wir haben in Stuttgart 21 schon immer vor allem ein Immobilienprojekt gesehen, bei dem ein funktionierender Bahnhof kein Kriterium war." In der Novellierung des AEG sehe das Aktionsbündnis, genauso wie viele Verbände, einen richtigen Schritt in Richtung Verkehrswende. Zudem werde damit eine EU-Richtlinie umgesetzt.

Grüner Verkehrsexperte Gastel: dafür und dagegen

Im Verkehrsausschuss des Bundestages, auf dessen "expliziten Wunsch" laut Bundesverkehrsministerium die Verschärfung von Paragraf 23 zustande gekommen sei, hatte die Auswirkungen auf S 21 dem Vernehmen nach kaum jemand auf dem Schirm. Der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel, für die Grünen im Ausschuss, aber offensichtlich schon. So argumentierte Gastel bereits am 16. Juni bei einer Veranstaltung in Singen: "Wir haben Entwidmungen von Eisenbahnflächen erschwert, indem wir die Beweislast umgedreht haben. Wer Schieneninfrastruktur auflösen und aus der rechtlichen Situation herausnehmen möchte, tut sich heute wesentlich schwerer. Wir wollen nämlich als Ampel-Koalition ausbauen und zusätzliche Infrastruktur schaffen." Und er fügt hinzu: "Das könnte auch für Stuttgart 21 noch ein Thema sein."