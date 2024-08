Ganztagsbetreuung in der Grundschule: Schuld sind immer die anderen

Selbst daraus wurde nichts, was am Geld lag, aber eben auch am Elternunwillen und an einer bewusst immer weiter geschürten Stimmung gegen die neue Art von Frauen- und von Familienpolitik. Am Stadt-Land-Gefälle hat sich bis heute ohnehin wenig geändert, zumal die grün-schwarze Landesregierung sich in der vergangenen Legislaturperiode allein unter allen 16 Bundesländern für den Sonderweg entschied, dass nachmittägliche Betreuungsangebote mit unter den reichlich vagen Begriff von der Ganztagsgrundschule fallen.

Wenig faktenbasiert ist es angesichts dieser überlangen Vorgeschichte, wenn die kommunalen Spitzenverbände, allen voran wieder der Gemeindetag, über Bande mit der CDU-Fraktion spielen oder offen versuchen, vor allem die zwei hauptbeteiligten, grüngeführten Ministerien – Finanzen und Kultus – in den Fokus zu rücken. Die Strategie ist einfach zu entschlüsseln: Es soll nicht nur gegen die Ampel in Berlin gehen, wiewohl die bundesweit insgesamt Milliarden in den Ganztagsausbau steckt und dem im föderalen System für Bildung zuständigen Ländern damit tatkräftig unter die Arme greift. Es sollen zudem die inzwischen so ungeliebten Grünen im Land in ein schiefes Licht gerückt werden, quasi doppelt auf Teile der Wähler:innen zielend: auf die einen, die von Ganztagsschulen weiterhin nur wenig halten, und auf die anderen, die den Rechtsanspruch in ihrer Gemeinde möglicherweise nicht erfüllt bekommen. Die Gegenoffensive der auch bildungspolitisch in Baden-Württemberg so anhaltend schmerzlich vermissten progressiven Kräften zum Wohle der Kinder und Jugendlichen und künftiger Fachkräfte lässt unterdessen auf sich warten.