Leni Breymaier: "Ich will keine Heldin sein"

Vor allem, wenn man wie Breymaier eine streitbare Sozialdemokratin ist, die sich zur parlamentarischen Linken bekennt. Am heftigsten gehadert mit ihrer Partei hat sie 2005 bei den Hartz IV-Gesetzen und mit dem Gedanken gespielt, bei der neugegründeten WSG mitzumachen. Sie ist geblieben, hat in der Folge den "Würgereflex gegen Merz" unterdrückt, hat zähneknirschend dem Sondervermögen und weiteren Rüstungsausgaben zugestimmt und fast nie gegen die Koalitionsdisziplin rebelliert. "Ich bin eine Parteisoldatin", sagt sie. Im Grunde macht sie Politik wie Tarifverhandlungen: Man streitet, setzt sich zusammen, verhandelt hartnäckig, bis man ein Ergebnis hat. "Und dann hält man sich daran. Punkt." Außerdem verhält man sich – das ist ihr wichtig – solidarisch den Mitstreiter:innen gegenüber.

Das ist in der Politik alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Auch nicht bei den Sozis. 2016 sollte sie die SPD in Baden-Württemberg retten, die abgerutscht war auf 12,7 Prozent – und musste sich nach zwei Jahren selbst retten. Darüber redet sie nicht so gerne. Über die männlichen Heckenschützen auch nicht. Das blitzt nur auf, wenn sie heute die langjährige SPD-Chefin Saskia Esken gegen den Landesgeneralsekretär Sascha Binder in Schutz nimmt, der Esken öffentlich die Befähigung zum Ministeramt absprach. "Dieses Landesherzele wollte der Parteichefin die Welt erklären." Das hat sie geärgert. Ein Haudrauf ist sie nicht, aber sie schafft es, Gemeinheiten nett zu verpacken. "Sich auf dem Rücken von jemanden zu profilieren, das tut man nicht. Das ist unsolidarisch. Punkt." Und da spielt viel eigene Geschichte mit rein.

"Ja, ich bin nachtragend"

Gescheitert zu sein im Landesverband, das tut immer noch weh. Schließlich waren mit dem Antritt der Gewerkschafterin zur SPD-Chefin in Baden-Württemberg große Hoffnungen verbunden. Die Zeiten sollten vorbei sein, da über die SPD im Land als Urlaubsvertretung der CDU gespöttelt wurde. Nun sollte wieder das Soziale nach vorne rücken, Gerechtigkeit und Solidarität. Und wer war da geeigneter als die Verdi-Landeschefin? Eine Frau, die es von der Einzelhandelskauffrau bis an die Spitze der Gewerkschaft geschafft hatte, deren Mutter Krankenschwester, deren Vater Koch und Kellner war?