Wettern der Woche: Legaler Diebstahl

Das Wettern der Woche Geh'n wir Kinder erschießen

Die Demokratie lässt sich bis ins antike Griechenland verfolgen – das ist heute weitgehend unbekannt, weil mehr in Bananen als in Bildung investiert wird. So gesehen könnten wir auch Kanzler Merz verstehen. Er steht quasi auf der anderen Seite und…