Prozess gegen Michael Ballweg: Alles deutet auf Freispruch

Es folgt ein zahlenlastiger Vortrag voller Details: 1,269 Millionen Euro plus eine unbekannte Summe an Bargeld habe Ballweg für "Querdenken711" eingesammelt, dabei stehe "außer Zweifel, dass die Schenkungsaufrufe ausschließlich für die Zwecke von 'Querdenken711' bestimmt" gewesen wären. Dokumentiert durch Quittungen und Belege seien jedoch nur Ausgaben in Höhe von exakt 843.111,68 Euro, es bleibe also ein Fehlbetrag von 575.929,84 Euro, den sich Ballweg in die eigene Tasche gesteckt haben müsse. Die Verwendung von Zuwendungen für private Zwecke sei "nicht in Abrede zu stellen", so seien zum Beispiel im November 2021 15.000 Euro an die von Ballweg gegründete Herzensmenschen-Familienstiftung geflossen, deren einziger Zweck es sei, das Wohl des Stifters und seiner (damaligen) Ehefrau zu fördern.

Im Verlauf der akribischen Beweisaufnahme sind viele Details aus Ballwegs Privatleben öffentlich geworden, bekannt ist nun, dass er sein Vermögen – er war schon vor der Pandemie Millionär – in Edelmetalle und Kryptowährungen angelegt hat, teils ging es vor Gericht um den Verbleib von kleineren Beträgen. Im Plädoyer der Staatsanwaltschaft taucht etwa die Summe von 50 Euro auf, die Ballweg einer Schneiderin gezahlt haben soll, damit sie ihm eine Wanderhose kürzt – obwohl das erkennbar nicht im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen stehe (die Verteidigung entgegnet später, es sei dabei in Wahrheit um die Erstattung von Reisekosten gegangen). Ebenfalls strafwürdig in den Augen der Staatsanwaltschaft sei zudem, dass der Angeklagte seine Steuererklärung für 2022 nicht rechtzeitig abgegeben habe. Zwar saß Ballweg zum Ablauf der Frist in Untersuchungshaft und hatte keinen Zugriff auf seine beschlagnahmten Unterlagen. Dass er aber gar nicht versucht habe, in dieser Zeit Kontakt zu seinem Steuerberater aufzunehmen, lasse nur den Schluss zu, dass er die Steuern nie habe zahlen wollen.