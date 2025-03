"Gemeinsam für Deutschland": Nazis? "Ich sehe hier keine"

Am Ende steht ein als Uwe vorgestellter Mann auf der Bühne. Er wettert gegen das beschlossene Sondervermögen, redet von "einer Billion Euro" für "die ideologische Zerstörung unserer Wirtschaft" und schlägt vor, dass KI-Drohnen deutsche Grenzen überwachen sollten. Er spricht von "gleichgeschaltete Medien", die Öffentlich-Rechtlichen stehen besonders in der Kritik. Gerade in dem Moment läuft das SWR-Kamerateam um die Bühne, filmt ihn und die Menge. "Verpisst euch!", ruft einer aus der Menge in deren Richtung. Uwe kritisiert eine fehlende Meinungsfreiheit hierzulande, zu Unrecht hätten manche Medien die Demo in die Nazi-Ecke gestellt. Nazis? "Ich sehe hier keine", spricht er ins Mikrofon.

Reichsadler und Frakturschrift

Mit dieser Aussage leugnet der Redner auf der Bühne das Offensichtliche: junge Männer mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln mit weißen Schnürbändern sowie Menschen in T-Shirts, auf die Reichsadler oder das Eiserner Kreuz, "Wehrmacht" oder "Stalingrad 43" in Fraktur gedruckt sind. Drei Tage vor den bundesweiten Demos berichteten Tagesspiegel und ZDF über rechtsextreme Gruppen, die sich in ganz Deutschland seit Sommer vergangenen Jahres gründeten und vor allem auf junge Menschen abzielen. Die Verfassungsschutzbehörden einiger Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sehen Parallelen zu Nazi-Skinheads der 1990er-Jahre. Eine dieser neuen Gruppen ist "Der Störtrupp", etwa zwei Dutzend ihrer Mitglieder sind auch bei der Stuttgarter Demo. Ebenso vertreten: die "Unitas Germanica" und "Pforzheim Revolte", zwei Neonazigruppen aus dem Südwesten. Zusammengeschlossen im Internet, agieren sie inzwischen in der realen Welt, verbandelt sind sie mit der Partei "Die Heimat" (ehemals NPD) beziehungsweise deren Jugendorganisation "Junge Nationalisten". Die meisten der offensichtlich rechtsextremen Teilnehmer sind jung und männlich, einige augenscheinlich minderjährig.