Studie zum "Querdenken": Die Auserwählten

Nun ist eine Überschrift, die in den Kram passt, das eine, die Faktenbasis einer wissenschaftlichen Studie das andere. Zugrunde liegen ihr 1.152 Rückmeldungen aus dem Telegram-Kanal der "Querdenker", Interviews bei Demonstrationen und Expertengespräche, alles nicht repräsentativ und wahrscheinlich auch nicht der Wahrheit letzter Schluss, weil Nachtwey & Co. Teil des Systems sind, das die Befragten bekanntlich ablehnen. Das kann zu Verzerrungen in der Kommunikation führen. Eingegrenzt haben sie den Forschungsgegenstand, also jenen heterogenen Haufen von Protestlern, auf vier Ursprungmilieus. Erstens auf das alternative, zweitens auf das anthroposophische, drittens auf das christliche-evangelikale, viertens auf das bürgerliche Protest-Milieu.

Drei und vier sind relativ schnell abgehandelt, nachdem sich die "Querdenker", abgesehen von den bibelverteilenden "Christen im Widerstand", nicht als besonders fromm erwiesen. Halleluja-Gesänge auf dem Stuttgarter Börsenplatz blieben eher sparsam besucht. Der bürgerliche Protest in Gestalt von Stuttgart 21 taugte auch nicht zur möglichen Vaterschaft, weil weder persönliche noch politische Schnittmengen zu erkennen waren. Die befragten Experten Matthias von Hermann, Werner Sauerborn und Kontext-Redakteur Oliver Stenzel betonten, dass bei S 21 rational handelnde BürgerInnen mit guten Argumenten zugange waren.

Bleiben also noch eins und zwei, das alternative und anthroposophische Lager. Unter eins finden sich lila Latzhosen, Peaceniks, Vogelschützer und langhaarige Kommunarden wieder, die 1980 zum Gründungsparteitag der Grünen in Karlsruhe gepilgert sind. Linke Lehrer wie der Tübinger Walter Schwenninger mit legendärem Alpacapulli oder der erste Öko-Bauer Baldur Springmann, der sich bald als Rechtsradikaler mit Hang zur Spiritualität entpuppte. Später sollten daraus die New Ager werden, die wohlbestallt und fern von Marx und Guevara sich dem Konsum, der Meditation und Bewusstseinserweiterung widmeten. Das sieht Nachtwey, rote Schuhe, rote Socken, als eine Andockstation für "Querdenker".