"Querdenker" Michael Ballweg: Der Kryptokonformist

So ist der "Querdenken"-Chef zu Beginn der Pandemie noch ganz auf Regierungslinie. Ende Februar teilt er einen Artikel der Schweizer Onlinezeitung "Republik", der ein klares Plädoyer enthält, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen, sondern Zweifel zuzulassen in einer so hochkomplexen Gemengelage: "Die Informationen, die wir lesen und hören, ändern sich fast von Tag zu Tag, nichts scheint gewiss."

Michael Ballweg jedenfalls lässt Zweifel zu, fundamentale Zweifel sogar. Am 14. März postet er noch, unter dem Motto #FlattenTheCurve, ein satirisches Video, das den amtierenden US-Präsidenten als Vollidioten verhöhnt und aufzeigt, wie egoistisches "Arschlochverhalten" in einer Pandemie schnell zur lebensbedrohlichen Gefährdung für Risikopatienten werden kann. Doch bereits am Monatsende ist Ballwegs Kurs ein ganz anderer: Er sorgt sich nun um die Grundrechte, teilt einen offenen Brief von Dr. Sucharit Bhakdi an die Kanzlerin und Artikel von KenFM, die fragen, wann der Widerstand zur Pflicht wird. Ballweg beschließt, selbst aktiv zu werden. Im April richtet er erste "Mahnwachen für das Grundgesetz" in Stuttgart aus, die klein anfangen und schnell wachsen.

Quelle: Bauchgefühl

Aus den regionalen "Querdenken711"-Protesten ist in wenigen Wochen eine bundesweite Bewegung entstanden. Zurück von der Großdemonstration in Berlin, über die international berichtet wurde, strahlt Ballweg am 9. August triumphierend von einer Bühne im Stuttgarter Schlossgarten herunter und spricht für das nächste große Datum, den 29. August in Berlin, sogar eine Einladung an den einst verhöhnten Donald Trump aus (nachdem er einen gefälschten Tweet für bare Münze nahm und davon ausging, der US-Präsident hätte den "deutschen Patrioten" von der "Querdenken"-Bewegung alles Gute gewünscht). Gegen Ende seiner Rede in Stuttgart formuliert der IT-Unternehmer einen Appell, der ein wenig erratisch erscheint. Wörtlich: "Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und in den letzten Wochen häuft sich ein Begriff, und ich habe das gleiche Bauchgefühl wie im April, dass ich diesem Begriff nachgehen soll. Und dieser Begriff heißt: Friedensvertrag. Ich weiß nicht, was an diesem Thema dran ist. Was ich aber weiß, ist, Querdenken heißt: Dinge zu hinterfragen und zu prüfen, Meinungen zuzulassen, und deswegen möchte ich alle anregen, zu diesem Thema zu recherchieren und zu prüfen. Wir selbst stehen bereits in Kontakt mit erfahrenen Staatsrechtlern, um ein genaues Bild zu erhalten." Alles kann, soll, muss hinterfragt werden. Nur das Bauchgefühl nicht.