Querdenker: Welle machen

Im Kontrast zum Restprogramm steht der Redebeitrag eines Fahrlehrers, dem es, wie er sagt, am "17.3.2020 förmlich die Existenz unter den Füßen weggerissen" hat. Fast acht Wochen lang stand sein Betrieb still, und er findet es "eine Unverschämtheit, wie mit uns umgegangen wird und wie ihr alle deformiert werdet". Und weil diese Zeiten so verrückt seien, könne man sich leicht zum Hass verleiten lassen. "Doch Hass ist nicht die Antwort. Mut und Liebe sind das, was wir brauchen", ruft er und bittet seine Freundin auf die Bühne – um ihr einen Antrag zu machen. Sie akzeptiert, ein Moderator freut sich, das sei "Querdenken-Liebe für die Ewigkeit" und überreicht einen Blumenstrauß, ehe der Fahrlehrer noch einmal das Mikrofon ergreift für "eine einzige Sache noch in eigener Sache: Ich bin Inhaber einer Fahrschule. Ich suche Fahrlehrer. Wenn welche da sind, die einen Chef wollen, der euch nicht zwingt, eine Maske zu tragen: Ich bin euer Mann!"

Am 29. August wollen die Querdenker wieder nach Berlin. Michael Ballweg kündigt an, "diesmal bringen wir ganz Europa mit" und außerdem: einen eigenen Hubschrauber. Und nachdem bereits die vorangegangene Demo in der Hauptstadt "weltweit für Aufsehen gesorgt hat, und sogar Donald Trump darüber getwittert hat, war ich gestern so frei, den US-Präsidenten zu unserer Demonstration am 29.08.2020 in Berlin einzuladen", wo er über den Frieden referieren soll. Die Einladung sorgt beim heterogenen Stuttgarter Publikum für gemischte Gefühle. Ein paar begeisterte Jubelschreie, viel betretenes Schweigen, keine vernehmbare Unmutsartikulation.

Ein Haken an der Sache: Ballweg, für den Querdenken nach eigenen Angaben bedeutet: "Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst", ist bei seiner Einladung einer Ente aufgesessen. Trump hat nie über die Berliner Querdenker-Demo getwittert. Bei einem entsprechenden Screenshot, der gegenwärtig in den sozialen Netzwerken kursiert und das Gegenteil belegen soll, handelt es sich um einen Fake, wie er sich in wenigen Minuten anfertigen lässt.