Querdenker: Sprachlos, wütend und traurig

Im Fall der Klimadiskussion waren die Klimaschuld-Leugner stets in der Minderzahl. Aber sie waren dank neuer Medien sehr gut organisiert und, wie sich nach und nach zeigte, auch von Interessensverbänden aus der fossilen Energiebranche massiv finanziell unterstützt. Und damit lautstark-mächtig. Diese krasse Minderheit hat uns ein ganzes wertvolles Jahrzehnt des möglichen und nötigen kollektiven Umsteuerns gekostet!

Das gleiche tragische Berufungs-Schauspiel auf eine kleine und zumindest hinterfragenswerte Alternativ-Expertenschaft scheint sich nun in der Covid19-Pandemie zu wiederholen. Aus berechtigtem, dann aber jedes Maß verloren habendem Frust und Misstrauen gegenüber aller offiziellen Politik und den klassischen Medien glaubt ein Teil unserer einst lautstark auf das Wissenschaftsprimat pochenden Mitstreiter nun lieber einer widersprechenden kleinen Minderheit als der überwältigenden Mehrheit an Ärzten und Wissenschaftlern weltweit, die in Kliniken und Arztpraxen die erschütterndsten Szenen ihres Berufslebens erleben.

All die Covid-19-"Querdenker" aus unseren Reihen möchte ich dringend bitten, sich einmal folgende ganz grundlegende Frage zu stellen: Kann man sich ernsthaft vorstellen, dass zehntausende Forscher und hunderttausende Ärzte und Millionen Krankenschwestern, die an vorderster Front die ungebremsten Corona-Verheerungen ausbaden müssen, weltweit "gleichgeschaltet" werden konnten und einem länderübergreifenden, globusweiten, finsteren Regierungen-Komplott Folge leisten?

Bei aller notwendigen gesunden Skepsis gegenüber jedweder Regierung, die ich, so denke ich, mit meinem Lebenslauf bewiesen habe und auch nie aufgeben werde, zeugt es doch von einem gefährlichen Mangel an Menschenkenntnis, auch nur eine Sekunde lang ernsthaft an die Möglichkeit einer weltweit orchestrierten Fake-Pandemie mit dem eigentlichen Ziel eines finalen Angriffs auf Freiheits- und Menschenrechte zu glauben. Wir haben allein 193 Länder auf der Welt, von denen sich kaum je mehr als 27 punktuell einig wurden (ich denke hier an das rare Schengenwunder im ansonsten völlig uneinigen Europa). Und in jedem der 193 Länder leben und denken Millionen Menschen, die sich selbst bei stärkster Zensur und Staatspropaganda untereinander nie auch nur annähernd auf eine Linie bringen lassen. Meine Faustregel dazu lautet: Drei Menschen, vier Meinungen! Das gilt allzeit und allüberall. Die Annahme, in solch einem diversen Riesenhaufen jemals eine allesbeherrschende finstere Strategie, gleich welcher Art, durchsetzen zu können, ist schon im Ansatz menschen- und weltfremd. Und im Fall einer Pandemie kollektiv brandgefährlich, weil sie vom eigentlichen Problem völlig ablenkt.