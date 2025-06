Mangelnder Klimaschutz: "Desaströs verantwortungslos"

Die DUH argumentiert für den Südwesten obendrein mit nackten Zahlen: Das grün-schwarze Klimaschutzgesetz von 2023 schreibe vor, dass das Land 2030 maximal 36 Millionen Tonnen CO 2 ausstoßen darf, ein Minus von 65 Prozent im Vergleich zu 1990. 2040 muss das Land klimaneutral sein. Diese Vorgaben würden laut landeseigenem Klimaschutz- und Projektionsbericht deutlich verfehlt: 2030 würden rund 42 Millionen CO 2 emittiert, 17 Prozent mehr als die erlaubten 36 Millionen. Besonders drastisch nennt die Umwelthilfe die Verfehlung im Verkehrssektor: Statt der erlaubten neun Millionen Tonnen CO 2 werden 2030 voraussichtlich noch 13,7 Millionen Tonnen CO 2 ausgestoßen, was einer Verfehlung von 50 Prozent entspricht. Insgesamt werden in fünf von sieben Sektoren die Klimaziele verfehlt, ebenso die Klimaneutralitätspflicht im Jahr 2040 mit über 21 Millionen Tonnen des Treibhausgases.

Gerade in Sachen Verkehr wartet der Ministerpräsident mit einer besonderen Botschaft auf, denn er "nimmt wahr, dass der Hochlauf bei E-Fahrzeugen offenkundig beginnt". Das Land habe für die Landesinfrastruktur gesorgt, jetzt müssten "die Leute diese Autos halt kaufen". Tatsächlich hat der Bestand an privaten E-Autos in Deutschland im Mai 2025 mit über einer Million Fahrzeugen jene Marke übersprungen, die die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schon 2010 auf einem Mobilitätsgipfel als Ziel für 2020 ausgegeben hatte. Im internationalen Vergleich dümpeln die Neuzulassungen aber vor sich hin.

Zwei Minister:innen sind bemüht

Walker und ihr Parteifreund, Verkehrsminister Winfried Hermann, wollen ohnehin nicht weiter auf Zeit spielen. Nicht bis der Verwaltungsgerichtshof urteilt, nicht bis die Koalitionsspitzen irgendwann den Knopf an die Kabinettsvorlage machen. Gemeinsam gehen sie nach den Pfingstferien an die Öffentlichkeit, um die Einschätzung ihres Chefs, das Maßnahmen-Register würde laufend fortgeschrieben, mit Leben zu füllen. Walker hat in den Haushaltsverhandlungen 2025/2026 immerhin 100 Millionen Euro für ein neues Förderprogramm zum regionalen Wasserstoffhochlauf herausgeschlagen, Hermann im vergangenen Jahr 29 Projekte im Register transparent gemacht. Und der Verkehrsminister hat nach anhaltendem Widerstand den Schwarzen ein wenn auch abgespecktes Landesmobilitätsgesetz abgerungen.

Ein aktuelles Schlaglicht auf die Herangehensweise in CDU-geführten Häusern liefern die Ministerinnen Nicole Hoffmeister-Kraut (Wirtschaft) und Nicole Razavi (Wohnen). Die beiden laden in der kommenden Woche zu einem Fachkongress "Innenstädte und Ortszentren neu denken" mit "Good-Practice-Beispielen" und drei Panels. Die Begriffe Klima oder Klimaanpassung kommen in der Einladung kein einziges Mal vor.

Und dennoch wird – bereitwillig nicht nur unter Schwarzen – bereits mit Blick auf die Landtagswahl 2026 hauptsächlich die führende Koalitionspartei fokussiert: "Jetzt könnten die Grünen, ausgerechnet zum Ende von Kretschmanns Amtszeit, noch gerichtlich bescheinigt bekommen, an ihrem eigenen Gesetz gescheitert zu sein", mutmaßt die "Badische Zeitung" und prognostiziert, dass dies seine politische Bilanz "gehörig verhageln dürfte". Der Gedanke lässt außer Acht, dass dem voranschreitenden Klimawandel gleichgültig ist, ob Ziele zu ambitioniert erscheinen oder Gesetze scheitern. Wer auch immer das Erbe des Ministerpräsidenten antritt, er wird an mitverantworteten Versäumnissen noch schwer zu tragen haben.