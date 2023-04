Wärmewende in Baden-Württemberg: Prinzip Hoffnung

Wenn es allerdings konkret wird mit der Wärmewende, springt vor allem die FDP in ihrer Doppelrolle im Dreieck, Opposition im Südwesten, Regierungspartei im Bund. Jüngstes Beispiel: die Pläne der beiden Bundesminister:innen Robert Habeck (Wirtschaft/Grüne) und Klara Geywitz (Bauen/SPD), wie deutlich mehr Wärmepumpen statt fossiler Heizsysteme in die Häuser kommen sollen. Sofort wurden "Schauermärchen" über Kosten und Umbauaufwand in Umlauf gebracht, wie Wärmepumpen-Erzeuger:innen sagen. Kemfert warnt dringend vor "Hamsterkäufen" und davor, sich jetzt noch schnell eine Gas- oder Ölheizung anzuschaffen. Und sie verlangt nach Aufklärung über die Zusammenhänge. Wer verspreche, dass sich Emissionsminderungen über den Markt regeln, der verschweige "wie hoch der CO2-Preis sein muss, um die notwendige Lenkungswirkung zu entfalten". Derzeit liegt er bei 25 Euro, er wird aber in Bälde und auf jeden Fall während der Lebensdauer jetzt angeschaffter Heizungen auf 200 Euro ansteigen. Kosten, die dann getragen werden müssen, und die viel Geld verschlucken werden, wenn Käufer:innen jetzt falsch entscheiden.

Von Aufklärung kann allerdings keine Rede sein, wenn zum Beispiel die baden-württembergische Wohnbauministerin Nicole Razavi (CDU) die Pläne der Bundesregierung kritisiert. "Wir müssen beim Klimaschutz im Gebäudesektor besser werden", gesteht die Landtagsabgeordnete aus Geislingen, derzeit überdies Chefin der Bauminister:innenkonferenz von Bund und Ländern zu. "Aber bitte mit Augenmaß, Realitätssinn und verlässlichen Förderprogrammen, und nicht nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip." CDU-Fraktionschef Manuel Hagel sprach sogar von einem "völlig unbrauchbaren Vorschlag".

Die Zielvorgaben aufzuweichen, ist keine gute Idee

Viele Grüne wiederum sprachen gar nicht, blieben lieber in Deckung, statt Habeck zu helfen. Dabei hätte genügt, in die diversen Berichte zum Gebäudebereich insgesamt zu schauen. Zum Beispiel in jenen der Deutschen Energiespar-Agentur, aus dem hervorgeht, dass im Südwesten die Tradition der Häuslesbauer:innen und der hohe Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern nach besonderen Maßnahmen verlangt. Denn bundesweit sind die Emissionen im Gebäudebereich seit 1990 um mehr als 40 Prozent gesunken, im Südwesten gerade mal um 20.