Stuttgart und Klimaschutz: Erst checken, dann vielleicht handeln

Schneckentempo in Richtung Klimaneutralität bescheinigen die Umweltverbände der Stadt auch beim sogenannten Klimapaket, das 2019 mit einem 200-Millionen-Euro schweren Fördertopf ins Leben gerufen wurde. Bislang wurden nur rund 9,5 Millionen Euro für Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen abgerufen, weil es an Anreizen und Information mangele. Gerade bei der Wärmewende verharre Stuttgart im Klimatiefschlaf, kritisieren die Umweltverbände. Derzeit dümpelt die energetische Sanierungsrate bei unter zwei Prozent. Um bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, muss sie sich mindestens verdoppeln. "Welche Pläne und Maßnahmen hat die Stadt, damit dies Wirklichkeit wird?", fragen die Verbände. So werde von 17 geplanten Wärmewende-Quartieren in Stuttgart bisher nur eines umgesetzt.

Ein vernichtendes Urteil fällen die Verbände auch über die Stadtwerke Stuttgart. "Diese haben elf Jahre nach ihrer Gründung immer noch kein Unternehmenskonzept. Sie wurden nie zum 'Motor der Energiewende', wie von OB Kuhn damals angekündigt", so das einhellige Urteil. Unfreiwillig bestätigt der kommunale Energieversorger dies: In einer Pressemitteilung feiern die Stadtwerke, knapp zwei Jahre nach Projektstart die 19. Solarbank in Stuttgart aufgestellt zu haben. In die Sitzfläche der Bank sind Solarzellen integriert, die so viel Ökostrom liefern, das damit bis zu vier Mobiltelefone gleichzeitig geladen werden können. "Die Solarbänke haben bislang einen Ertrag von mehr als 234 Kilowattstunden erzeugt, was einer CO2-Ersparnis von 135 kg entspricht", verkünden die Stadtwerke stolz. Abgesehen davon, dass Herstellung, Lieferung und Installation der Bänke ein Vielfaches an CO2 verursacht haben dürften, ist dies der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Laut aktuellem Klima- und Energiebericht wurden im Jahr 2019 in Stuttgart insgesamt 3.819.800 Tonnen CO2 emittiert. Das waren immerhin 67 Prozent weniger als 1990.

Wie ernst es den Stuttgarter Ratsfraktionen mit dem Klimaschutz ist, zeigte sich wenige Tage nach der Generaldebatte: CDU, SPD, FDP, Freie Wähler und AfD beschlossen einen neuen Straßentunnel im Norden der Stadt. Das 800 Meter lange Bauwerk soll eine ohrförmige Rampe auf die Bundesstraßen 10/27 ersetzen und rund 400 Millionen Euro kosten. Sein Bau benötigt Beton und Stahl, deren Produktion viel CO2 verursacht. Wie viel, lässt eine Studie aus Berlin erahnen, in der die baubedingten CO2-Emissionen einer U-Bahnstrecke in Tunnellage den Einsparungen der CO2-Emissionen durch vermiedene Pkw- und Busfahrten gegenübergestellt werden. Die Kompensation der CO2-Emissionen würde erst nach 139 Jahren eintreten. Der Bau einer oberirdischen Straßenbahntrasse würde zehn Jahre bis zur Kompensation benötigen.