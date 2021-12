Stuttgart 21: Geschenke für die Bahn

"Zunächst", das ließ noch hoffen. Zu Unrecht, wie nach Verhandlungsende im November bekannt wurde: Zwar werden die Zinsen in Zukunft nicht mehr komplett erlassen, statt vier Prozent werden bis 2026 nur zwei Prozent Verzugszinsen berechnet, bis 2029 dann drei Prozent. Doch die dezente Abkehr vom Totalerlass wird damit kompensiert, dass die Stadt der Bahn beim Freiräumen und der Sanierung des Gleisvorfelds finanziell noch mehr entgegen kommen will als ohnehin schon vereinbart, und dass sie sich zur Übernahme vieler Kosten bereit erklären will, die noch überhaupt nicht kalkulierbar sind (Kontext berichtete). Und alles, damit die irgendwann mal frei werdenden Flächen ein paar Jahre früher, aber garantiert nicht vor Anfang der 2030er-Jahre bebaut werden können.

Für einiges Grummeln bei den S-21-KritikerInnen hatte im Vorfeld gesorgt, dass die Beschlussvorlage für diese Änderungen der Bahnverträge nicht öffentlich zugänglich ist, und dass auch der Beschluss darüber hinter verschlossenen Türen erfolgen soll. Wegen der vielen Kosten-Unsicherheiten hatten sich die Fraktionen zwar Bedenkzeit erbeten. Geändert hat dies nichts mehr: Am 16. Dezember stimmte in nichtöffentlicher Sitzung eine Mehrheit des Gemeinderats für die Änderungen, also für noch mehr Geschenke an die Bahn. Bemerkenswert, nach so vielen Klagen über mangelnde Transparenz bei dem Milliardenprojekt, ist der Umgang von Stadt und Bahn mit Transparenz: Es sei zu dem Thema Vertraulichkeit vereinbart worden, so die Stadtverwaltung, und ob Unterlagen veröffentlicht würden, "müsste zum gegebenen Zeitpunkt von DB und der Stadt geprüft werden".

Als "großes Geschenk an die Stadt Stuttgart" hatte der frühere Bahnchef Rüdiger Grube S 21 wiederholt bezeichnet. Wie willig auch die Stadt sein würde, der Bahn große Geschenke zu machen, ahnte womöglich nicht einmal der große Aphoristiker Grube ("Cash in the Täsch is the Name of the Game").