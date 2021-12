S 21 und Stadt Stuttgart: Koste es, was es wolle

Damit wäre die Geschichte von Stuttgart 21 um ein weiteres Kapitel aus der Rubrik Pleiten, Pech & Pannen reicher. Um diese Blamage zu verhindern, hatte der damalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) bereits im vergangenen Jahr die Hausjuristen von der Stuttgarter Kanzlei Dolde Mayen beauftragt, mit der Bahn über "Details zum Gleisrückbau und zur Realisierung der städtebaulichen Planung" zu verhandeln. Sprich: die schnellstmögliche Übergabe der Grundstücke zu erreichen. Unter dem neuen Stadtoberhaupt Frank Nopper (CDU) soll der Deal nun abgeschlossen werden. Dabei gilt offenbar das Motto: Koste es, was es wolle. Mit dem Vertrag, der Kontext vorliegt, stellt die Stadt der Bahn quasi einen Blankoscheck mit Bonus aus: Zur Freude des gebeutelten Staatskonzerns übernimmt sie nahezu alle naturschutzrechtlichen, finanziellen und zeitlichen Risiken, ohne dass er dafür teure Kompensationszahlungen leisten muss.

So handelt die Stadt aus, weite Teile der Bahnflächen selbst zurückzubauen und das Echsenproblem in Eigenregie zu lösen. So verpflichtet sich die Bahn etwa auf dem heutigen Abstellbahnhof, der mit 37 Hektar größten Teilfläche, nur die Gleise und Oberleitungen vom übrigen Bahnnetz zu trennen und "alle beweglichen Sachen aus der Lokhalle und Nachschauhalle – Werk Rosenstein" zu entfernen. Die auf dem Gelände erforderlichen "Maßnahmen des Arten- und Naturschutzes liegen allein in der Verantwortung des Käufers", sprich der Landeshauptstadt, heißt es im Vertrag.

Offenbar hofft die Stadt auf Ausnahmegenehmigungen seitens der beim Regierungspräsidium angesiedelten Naturschutzbehörden, die sie in der Bauleitplanung von strengen Auflagen befreien. Offen gibt OB Nopper in der Beschlussvorlage zu, dass die erforderlichen Ersatzhabitatflächen "weder in geeigneter Lage noch in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und daher nicht alle Tiere umgesiedelt werden können". Salopp gesagt: Für Wohnungen sollen streng geschützte Echsen gefälligst ins Gras beißen. Zugleich gesteht Nopper ein, dass die Stadt mit Klagen mit ungewissem Ausgang rechnet. "Inwieweit diese erforderlichen artenschutzrechtlichen Ausnahmen erteilt werden können und inwieweit sie gerichtlichen Überprüfungen Stand halten, bleibt abzuwarten", heißt es in dem Dokument.

Günstige Entsorgung für die Bahn

Auch finanziell stochert die Stadt bei diesem Thema im Nebel. Zwar wollen die Vertragspartner die Kosten für den erforderlichen Arten- und Naturschutzmaßnahmen hälftig teilen. Unter Berücksichtigung der Aufgabenteilung auf den Flächen überweist die Bahn der Stadt 7,05 Millionen Euro. Zugleich räumt Nopper in der Beschlussvorlage ein, dass diese Kompensationszahlung "möglicherweise nicht ausreichend" ist. Anders gesagt: Die Stadt kauft die Katze im Sack, ohne zu wissen, ob der Preis angemessen ist.

Auf unsicheres Terrain begibt sich Stadt auch beim Rückbau der alten Gleistrassen und Bauwerke. Dafür überweist die Bahn eine Kompensation von 27,2 Millionen Euro, zahlbar ab Ende Juni 2026 in drei Jahresraten. Diese Summe ermittelte im Auftrag der Stadt ein Ingenieurbüro mit Hilfe eines 3D-Modells. Zwar wurde in die Simulation eine 25-prozentige Risikopauschale bei den Entsorgungskosten von Gleisschotter und Schwellen sowie bei den Mengen für den Abbruch von Stützbauwerken sowie der amtliche Baukostenindex eingepreist. Was die Berechnungen nicht berücksichtigen: welche Schadstoffe in dem Boden schlummern, über den mehr als hundert Jahre Züge rollten.