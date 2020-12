Der neue OB und Stuttgart 21: Wundertüte zum Amtsantritt

Und noch völlig unklar sind die Kosten eines eventuellen Ergänzungs-Kopfbahnhofs quer zum Tiefbahnhof, über den seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren eine Arbeitsgruppe tagt. Oder, sozusagen die Minimal-Variante eines Ergänzungsbahnhofs, ein "Nordhalt" nahe des heutigen Nordbahnhofs, an dem irgendwann einmal die Gäu-/Panoramabahn enden könnte – so sie nicht in besagten Ergänzungsbahnhof hineinführt. Dass im ersten Fall auch bei größtem Optimismus Milliardenbeträge zu erwarten sind, ist wahrscheinlich, doch auch ein Nordhalt wäre sicher für einen zweistelligen Millionenbetrag gut.

Eine unklare Menge an Mehrkosten könnte eine wie auch immer geartete Lösung der Fildertrasse und des Gäubahnanschlusses mit sich bringen. Zur miserablen bestehenden Planung (Kontext berichtete hier und hier), bemerkt das Aktionsbündnis wohl nicht zu Unrecht in seinem Brief, dass sich alle Beteiligten "de facto einig" seien, dass sie gescheitert sei. Aber was dann? Ein Anschluss der bestehenden Gäubahntrasse an einen ober- oder unterirdischen Rest- bzw. Ergänzungskopfbahnhof oder – schwieriger – an den Tiefbahnhof? Oder, wenn man sich wirklich nicht von einem Flughafenanschluss der Gäubahn verabschieden wollte, doch ein komplett neu zu planender Tunnel auf den Fildern, wie ihn das Bundesverkehrsministerium im Juni vorgeschlagen hat? Der ist bislang nur eine "Fiktion", wie sowohl Landesverkehrsminister Winfried Hermann als auch Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla betonen.

Überraschungen im Boden

Großes Überraschungspotenzial hat noch ein anderes Feld: Das Gleisvorfeld am Hauptbahnhof und die übrigen oberirdischen Gleise, die – immer vorausgesetzt, S 21 funktioniert nach der Testphase – abgeräumt werden müssen. Denn hier warten nach hundertjährigem Betrieb jede Menge Altlasten im Boden, die aufwändig entsorgt werden müssen. Wieviel das kosten wird, weiß im Vorfeld niemand. Nicht, dass hier überhaupt nicht daran gedacht wurde: Die DB hat sich großzügigerweise verpflichtet, 15 Millionen Euro der Altlastensanierung zu übernehmen. Klingt viel, ist es aber womöglich nicht: Bis 2009 hatte die Bahn in ihren Bilanzen eine Rückstellung für die S-21-Altlastensanierung in Höhe von 600 Millionen Euro eingestellt. Seit 2010 trägt dieses Mehrkostenrisiko nun alleine die Stadt.

Frank Nopper könnte hier, falls er es noch in seiner Amtszeit erlebt, ein Déjà-Vu haben. Auch seine bisherige Wirkungsstätte Backnang hat gewissermaßen ein ehemaliges Gleisvorfeld, auf dem einmal der Wohnungsbedarf der Stadt gedeckt werden soll: Die 60.000 Quadratmeter umfassende Fläche entlang der Murr, auf der einst die großen Gerbereien standen, der Stolz der Stadt. 2012 fiel die letzte, und seitdem ist die Fläche eine mit Plastikplanen abgedeckte Brache, unter der – Überraschung – jede Menge hochgiftiger Altlasten stecken (Kontext berichtete). Das Gelände gehört hier zwar dem Münchner Immobilienkonzern DIBAG und nicht der Stadt Backnang, aber weil das Abtragen Millionen kosten würde, hält sich die Firma offenbar zurück. Womöglich freut sich die DIBAG ja schon auf Folgeaufträge in Stuttgart.