Backnangs OB Frank Nopper: Mauern an der Murr

Das Gomez-Hotel: Ein Stadtspaziergang muss am Rathaus enden. Dort, wo alle Fäden zusammenlaufen, wo die Räte unter Vorsitz des Oberbürgermeisters über die Geschicke der Gemeinde befinden. In Backnang geht das gut, die CDU (7) ist für Nopper, SPD (5) und Grüne (5) sowie die Christliche Initiative (2) sind es ebenfalls. Nur der Mann von der Backnang Demokratie schert bisweilen aus. Vor dem Rathaus stehen drei Herren in Bronze, die, so scheint’s, den lokalen Honoratioren Beifall klatschen. Es könnte aber auch den Herrschaften von gegenüber gelten. Jenen, die in der Alten Vogtei einkehren. Bei Mario Gomez, der hier nach eigenen Angaben ein "sicheres Investment" getätigt hat. Das mit hohem Aufwand aufgemöbelte Fachwerkhaus firmiert als Hotel und Eventlocation, derzeit geschlossen wegen Corona. Nun lässt Nachbar Nopper, VfB-Fan selbstredend, keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass er den ehemaligen Nationalkicker zum Gastronomen gemacht hat, was man sich in etwa so vorstellen kann: Am 21. Juni 2007 hat er den Berater von Gomez, Ulrich Ferber, zu Gast. Der Selfmademan leistet sich im nahen Aspach einen Fußballklub, ein Fußballstadion sowie mit Andrea Berg eine berühmte Schlagersängerin als Gattin, die er an jenem Tag zu ehelichen gedenkt. Mit großem Vergnügen unterzieht sich Nopper der Aufgabe, das fabelhafte Paar im Gotischen Chor zu trauen. Und womöglich sagt er ganz am Schluss: Du Uli, guck mal aus dem Fenster, da hätte ich noch was für den Mario … Ein Jahr später hat Gomez gekauft.