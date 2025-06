Schmierereien in Bad Herrenalb: Die Welt zerstören als Ziel

"Grundsätzlich leben diese Gruppen von Anerkennung", erklärt Manemann. "Das heißt, je gewalttätiger, je abstoßender die Gewalttat ist oder das, was als Content kreiert wird, desto mehr Anerkennung erfahren die Mitglieder in den Gruppen." Teilweise sind die Gruppenmitglieder auch in Gaming-Communities eingebettet. Das spiegelt sich in einer spielerischen Logik innerhalb der Gruppen. Manemann: "Um Teil dieser Gruppe zu sein und diese Zugehörigkeit weiter festigen zu können, müssen auch die Inhalte extremer werden." Deshalb stellen er und seine Kolleg:innen von Cemas fest, "dass die Radikalisierung in diesen Gruppen deutlich schneller zunimmt". Zudem begünstigt das Streben nach Anerkennung, dass aus Opfern Täter:innen werden, was zu einer größeren Ausbreitung führt.

Menschenhass in Bad Herrenalb

Auf der Garage in Bad Herrenalb ist "NLM x MSK" zu sehen. MSK steht für Milikolosskrieg. Kontext liegt ein mehrseitiges, auf englisch verfasstes Manifest von Milikolosskrieg vor. Dort wird beschrieben, dass die Menschheit seit der industriellen Revolution die Natur zerstört, sie sei eine Katastrophe, aber nur eine kurzweilige. Misanthropie, also Menschenhass, wird als Erwachung und Freiheitsbewegung angepriesen: "Wenn man wirklich etwas ändern möchte, muss man sich selbst zerstören." Das Manifest ist antisemitisch, völkisch und bekennt sich zur Ideologie der Order of Nine Angles, eine esoterische, satanistische Neonazi-Gruppe mit Ursprung in Großbritannien. Sie ist nicht nur Vorbild für diese nihilistische Online-Communitys wie NLM, sondern auch für militante Neonazi-Gruppen, wie Combat 18 und Atomwaffendivision.

Die Polizei Pforzheim schreibt auf Kontext-Anfrage, sie führe "seit dem Februar 2025 sechs Strafverfahren wegen dem Anfangsverdacht der Sachbeschädigung und/oder des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen derzeit unbekannte Täter" und fügt hinzu: "Wir haben derzeit keine konkreten Erkenntnisse, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim das 'No Lives Matter Netzwerk' strafrechtlich in Erscheinung getreten ist." Und der Verfassungsschutz antwortet: "Dem LfV liegen keine Erkenntnisse zu der von Ihnen genannten Gruppierung für Baden-Württemberg vor".

So viel Ahnungslosigkeit ist besorgniserregend. Denn Thilo Manmann sagt, es ist wichtig "frühzeitig zu intervenieren", da das Netzwerk davon lebe, dass die Mitglieder immer neue Täter:innen rekrutieren. Hinzu kommt, dass diese Online-Gruppen agieren wie ein loses Netzwerk. Das bedeutet: Wenn eine Gruppe, sei es durch Ermittlungsdruck und Verhaftungen, wegfalle, seien die anderen Gruppenmitglieder sehr schnell in der Lage, eine neue Gruppe zu bilden, sagt Manemann. Die Herausforderung liege darin, die "komplexe Netzwerkstruktur im Blick zu behalten". Erschwerend kommt hinzu, dass es sich mittlerweile um ein transnationales Netzwerk handelt. Umso erstaunlicher ist es, dass die Behörden in Baden-Württemberg keine Kenntnisse darüber haben, denn im europäischen Ausland (Beispiele hier und hier) und in den USA (hier) sind die Ermittlungsbehörden stark damit befasst.

Wie viele Menschen in diesen Gruppen aktiv sind, ist sehr schwer zu überblicken, weil sie vor allem in konspirativen Online-Räumen agieren, wie beispielsweise auf Telegram. Für Außenstehende ist es nicht leicht, in diese geschlossenen Gruppen hineinzukommen, denn man muss einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Manemann geht davon aus, dass alles, was aus Medienberichten zu Gerichtsprozessen oder Ermittlungen bekannt ist, nur einen "kleinen Ausschnitt des gesamten Ausmaßes abbildet". Er ist sicher, das Problem sei "deutlich größer".