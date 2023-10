Razzia bei rechtsextremer Artgemeinschaft: Hass in Hesselbronn

Der "Buchdienst" verkaufte die "Nordische Zeitung" – die Mitgliedszeitschrift des Vereins – und zahlreiche Schriften von Wilhelm Kusserow (1901 bis 1983) und Jürgen Rieger (1946 bis 2009). Das waren einflussreiche Funktionäre: Kusserow hatte 1927 die Nordische Glaubensgemeinschaft und 1951 die Artgemeinschaft gegründet. Rieger hatte die Artgemeinschaft von 1989 bis 2009 geleitet und maßgeblich geprägt. 2020 veröffentlichte Schulze ein Buch über Riegers Funktion in der extremen Rechten. Der Buchtitel: "Rassismus in nationalsozialistischer Tradition". Sein Urteil ist eindeutig: Der Hamburger Rechtsanwalt und NPD-Funktionär war ein fanatischer Rassist. Die Ideologie kam nicht zuletzt in seinen Schriften zum Ausdruck. Mit dem Verbot wurden die Schriften beschlagnahmt.

Die Spuren in der Region

Alexander Donninger ist eine bundesweite Größe der extremen Rechten. Das macht seine regelmäßige Teilnahme am "Trauermarsch" der Neonazi-Szene anlässlich des Jahrestages der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg deutlich. 2021 und 2022 las er die Namen der bombardierten Städte des Deutschen Reiches vor. Am 11. Februar 2023 trug er eine weiße Ordnerbinde und marschierte mit 1.000 Neonazis durch die sächsische Landeshauptstadt. In Süddeutschland ist er bestens vernetzt. Bereits mehrfach wurden er und seine Autos am "Jugendheim Hohenlohe" gesichtet. Das "Jugendheim" ist ein altes Bauernhaus in Herboldshausen (Baden-Württemberg) und seit mehr als 50 Jahren im Besitz des rechtsextremen Bundes für Gotterkenntnis (Ludendorff). Im Haus finden häufig rechtsextreme Veranstaltungen statt.

Ein Auto von Donninger stand zuletzt am 30. Juli 2023 in Herboldshausen. Damals wurde eine Person, die mit einem Auto am Haus vorbeifuhr, angegriffen. Ein knappes Dutzend Personen stürmte aus dem Haus und dem Garten. Sie begannen sofort, mit ihren Fäusten auf die Windschutzscheibe und auf die Scheibe der Fahrerseite einzuschlagen. Sie versuchten gewaltsam, das Auto zu öffnen. Ob Donninger am Übergriff beteiligt war, ist nicht bekannt. Bereits am 4. Dezember 2021 war Donninger in Herboldshausen und nahm an einer geheimen Veranstaltung des Bundes für Gotterkenntnis (Ludendorff) teil. Danach besuchte er, rund 50 Kilometer von Herboldshausen entfernt, eine AfD-Demonstration in Bad Mergentheim (Baden-Württemberg). Das Motto lautete: "Stoppt die Impfdiktatur!"

An der Demonstration nahmen nicht nur er, sondern auch seine Schwiegereltern teil – die in seiner Nachbarschaft in Hesselbronn wohnen und seit Jahren in der extremen Rechten unterwegs sind. Pikant: Im Prozess gegen den "Reichsbürger" Ingo K., der wegen 14-fachen Mordversuchs angeklagt ist, wurde bekannt, dass K. mit dem Schwiegervater von Donninger in Kontakt stand. Der Draht zwischen K. und Donningers unmittelbarer Verwandtschaft dürfte ein Grund mehr gewesen sein, über 100 Polizist:innen einzusetzen. Im Gegensatz zum Bobstadter SEK-Einsatz verlief der Einsatz in Hesselbronn ohne Zwischenfälle. Es fielen keine Schüsse, niemand wurde verletzt. Nicht zuletzt, weil Donninger nicht zu Hause, sondern im Ausland war. Das musste die Polizei vor Ort zur Kenntnis nehmen.