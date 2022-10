Rechtsextremismus-Tagung in Karlsruhe: Wachsam bleiben

Da sind etwa die sogenannten Ludendorffer. Der einstige Weltkriegs-General Erich Ludendorff (1865-1937), Teilnehmer des ersten Putschversuchs von Adolf Hitler 1923, war mit seiner Frau Mathilde 1937 Begründer einer kruden völkischen Bewegung, die gleichermaßen antisemitisch und rassistisch sowie von der "Blut-und-Boden" Ideologie geprägt war – und heute noch ist. Zeitweilig verboten (zwischen 1961 und 1976) residiert eine kleine Gruppe von 15 bis 20 Familien in einem Fachwerkhaus in dem Dorf Herboldshausen, ein Ortsteil von Kirchberg an der Jagst. Die Anhänger des "Bundes für Gotterkenntnis" führen Volkstänze auf, organisieren Fackelmärsche und Sonnwendfeiern, berichtet der NDR-Journalist Julian Feldmann. Einzelne Mitglieder hätten an Querdenker-Märschen teilgenommen, auch seien NPD-Aktivisten vor Ort gewesen. Eher bizarr: Eine 1967 gegründete Ludendorff-Gedenkstätte in Stuttgart ist seit dem Jahr 2010 gemeinnützig. All das findet im aktuellen Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz keine Erwähnung.

"Zentrum" dockt an Pflegebereich an

Spätestens seit 2018 erhöhte Aufmerksamkeit findet die rechtsextreme Pseudogewerkschaft "Zentrum Automobil". Sie besteht aus rechtsgerichteten Betriebsräten und wurde im Restaurant Luginsland in Stuttgart gegründet. Einer der Gründer: der sich im AfD-Umfeld tummelnde Oliver Hilburger. Das "Zentrum Automobil" stellt den Versuch dar, eine rechtsextreme Arbeitervertretung zu bilden und sich als vermeintliche Alternative zum DGB zu gerieren, so der Referent Lucius Teidelbaum in seinem Tagungsbeitrag. Mit dem Ausgangspunkt Untertürkheim soll die Bewegung "Unzufriedene" abfangen, es besteht auch eine nachgewiesene Nähe zum Höcke-Flügel innerhalb der AfD. Bedenklich erscheinen Versuche, sich auch an den Pflegebereich anzudocken und dort Stimmen zu fangen. Am Daimler-Betriebssitz Untertürkheim konnte das "Zentrum" 2018 noch 13,2 Prozent und 2022 etwa 15,8 Prozent der Betriebsratswahlstimmen an sich ziehen. Teidelbaum sieht das "Zentrum Automobil" als Teil "einer gesamtgesellschaftlichen Kulturrevolution von rechts".