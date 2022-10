Kopp-Verlag: Krisen-Fest

Der Kopp-Verlag, etwa 80 Mitarbeitende und wohl bis zu 20 Millionen Umsatz im Jahr, verkauft und verlegt alte und neue oft antisemitische Verschwörungstheorien aller Art und ist sehr gut vernetzt in die rechten Ecken der Republik und darüber hinaus. Seine Werbung wird über Medien wie "Compact" verbreitet, die "Junge Freiheit", "PI-News" und andere. Auf der Homepage werden auch Bücher von extrem rechten Verlagen angeboten, wie dem Grabert-Verlag aus Tübingen, dem Antaios-Verlag um den Rechtsintellektuellen Götz Kubitschek.

Als Kopp vor einigen Jahren seinen Verlag erweiterte, fotografierten sich Neonazis, die dem Umfeld des NSU zugerechnet werden, auf der Baustelle und fanden ihre Mitarbeit – ausgerechnet bei Kopp – so lustig, dass sie die Bilder in den Sozialen Medien posteten. Tatsächlich waren sie über ein Subunternehmen auf die Baustelle gekommen, Jochen Kopp vermutete eine Fälschung der Facebook-Seite.

Später kam heraus, dass nicht nur "Compact" sondern auch Kopp dem Betreiber der Internetseite "Migrantenschreck" Geld überwiesen haben. Käuflich zu erwerben waren auf der Seite Pistolen mit Hartgummigeschossen: "60 Joule Mündungsenergie strecken jeden Asylforderer nieder". Der Betreiber wurde später zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Kopp sagt, die 40.000 Euro seien Provisionszahlungen für im Verlag bestellte Bücher gewesen.

Gesundheit als Brücke nach rechts

In den vergangenen Jahren hat Kopp massiv zur Popularisierung von Rassismus und Rechtsextremismus beigetragen. Er gilt damit als der größte rechte Verlag in Deutschland. Aber nicht alle Bücher, die es dort gibt, sind als rechts einzustufen. Wer die Homepage besucht, wird oft von Unverfänglichem abgeholt: "Geheimnisvolle Zirbeldrüse" oder "Die Heilkraft des Sellerie-Safts". Wirft man einen zweiten Blick auf die Homepage, fällt auf, dass es zwischen Zirbeldrüse und Sellerie auch die Rubik "Was Ärzte Ihnen nicht erzählen" gibt. Dort heißen die Bücher dann "Impf-Illusion" oder "Ebola unzensiert".

Es gibt eine eigene Rubrik, die sich mit alternativer Krebs-Heilung befasst und Kopp-Bücher zum Thema anpreist: "Krebs verstehen und natürlich heilen" – "Erfahren Sie die Wahrheit über die Unterdrückung natürlicher Krebsbehandlungen und die Verfolgung ehrenwerter Ärzte, die diese Behandlungen anwandten." – Und wer denkt, das betrifft ihn nicht: "Laut Weltgesundheitsorganisation werden eine von drei heute lebenden Frauen und einer von zwei Männern irgendwann in ihrem Leben mit der Diagnose Krebs konfrontiert", schreibt Kopp. So werden auch die Verwundbarsten ausgenommen. Diejenigen, die Angst vor Krankheiten haben, Krebserkrankte, die in ihrer Verzweiflung auch den letzten Strohhalm ergreifen.

Wie perfekt Verschwörungserzählungen in Krisenzeiten funktionieren, sich einschleichen in die Köpfe der Menschen und sie manipulieren, ließ sich während der Corona-Pandemie gut an der "Querdenken"-Bewegung und ihrem Umfeld beobachten. Auch, wie mit der Angst der Leute vor Impfungen oder Wohlstandsverlust Geld verdient werden kann. Plötzlich wollten zuvor teils unbescholtene Menschen den Reichstag stürmen. Denn auf Hilflosigkeit, keinem mehr vertrauen zu können, folgt irgendwann das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. In seinen Publikationen ruft der Kopp-Verlag dazu sogar auf.

Während der Corona-Krise hat er die Stars der "Querdenken"-Szene verlegt. Beispielsweise den Anti-Impf-Aktivisten Hans Tolzin aus Herrenberg. Gespräche mit dem Mikrobiologen Sucharit Bhakdi, der sich aktuell vor Gericht wegen Volksverhetzung verantworten muss, gibt es als Video. Die verfügbaren Buchtitel zum Thema heißen "Durch Corona in die Neue Weltordnung", "Die Plandemie" oder "Covid-19: Die ganze Wahrheit", ein Buch von Joseph Mercola, einem der einflussreichsten Impfgegner der USA. Kopp schreibt zu Mercolas Buch, es sei eine Einladung, "sich mit anderen zusammenzuschließen, die sich für eine gesunde, gerechte, demokratische und freiheitliche Zukunft einsetzen. Seien Sie das Licht, das dem 'dunklen Winter' ein Ende bereitet!"

Wer keinen Krebs will, kriegt womöglich Krebs

Was Kopp neben Gesundheitsthemen selbst verlegt, hat meist deutlichen Rechts-Drall – in Themensetzung und im hetzerischen, aufgeregten Duktus seiner Autor:innen: Da gibt es Bücher über die "Staatsantifa: Die heimliche Machtergreifung der Linksextremisten." Oder: "Sicherheitsrisiko Islam – Kriminalität, Gewalt und Terror: Wie der Islam unser Land bedroht." Oder: "2000 Mules", ein Buch zu einer sehr erfolgreichen Doku eines US-amerikanischen Rechtsaußen-Filmemachers, der meint, man habe Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gestohlen. Kopp verknüpft das mit einem Aufruf, sich im Widerstand einzubringen: "2000 Mules ist mehr als ein Buch – es ist ein Appell, aktiv zu werden. Soll Amerikas Demokratie überleben, muss sich jeder mit den hier vorgelegten Beweisen vertraut machen, anderen davon erzählen und einfordern, dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden."

Auch das "Praxishandbuch CDL" wird von Kopp verlegt und ist nicht das einzige zu Chlordioxid, dem Stoff, den Donald Trump als Heilsbringer gegen Corona beworben hatte. Kopp verkauft ihn in seinem Webshop als Wasseraufbereiter – versehen mit vielen Warnhinweisen, weil giftig. Generell gibt es bei Kopp eine ganze Menge Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, viele aus Eigenproduktion, gerne als Bio gekennzeichnet.

Der SWR hat vor kurzem zwei der Präparate in ein Labor geschickt und untersuchen lassen. In einem, das gegen Krebs helfen soll, fand es Stoffe, die in Verdacht stehen, selbst krebserregend zu sein. In einem anderen Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Beide hat der Verlag daraufhin aus dem Sortiment genommen, bestreitet allerdings den Wahrheitsgehalt der Test-Ergebnisse.

Eine Neuerscheinung in diesen bewegten Zeiten ist: "Blackout – Der Expertenratgeber für die perfekte Vorsorge". Geschrieben hat das Buch Lars Konarek, ein ehemaliger Fallschirmjäger, der sich auf Überlebestrainings spezialisiert hat. In der Vergangenheit hat der Autor bei diversen rechten Verlagen publiziert, als Survival-Guide wird er auch durch "normale" Medien gereicht. Klappentext: "Durch die desaströse Energiepolitik und die erschreckende Inkompetenz der Bundesregierung lautet die Frage schon lange nicht mehr, ob es zu einem Blackout kommen wird, sondern nur noch wann ... Sie und Ihre Familie sind erst einmal komplett auf sich allein gestellt und auf Selbstversorgung angewiesen". Bei Kopp verlegt wurde praktischerweise auch Konareks Buch "Selbstverteidigung im Straßenkampf" – in einen solchen werden laut Klappentext sehr viel mehr unbescholtene Menschen verwickelt, als man landläufig denkt, zudem gehen Straßenkämpfe natürlich viel häufiger tödlich aus, als vermutet. Für den Ernstfall bietet Kopp auch gleich die Hardware an: Pfefferspray-Pistole mit Kartuschen ("Zu Ihrer Sicherheit und für Ihre Selbstverteidigung!"), Elektroschocker, Brecheisen, stichsichere Schutzwesten, Gasmasken.

Was die Rottenburger publizieren, ist gedeckt von der Meinungs- und Pressefreiheit. Von grundgesetzlich festgeschriebenen Werten einer Demokratie, an deren Delegitimierung Kopp und seine Mitstreiter schon so lange arbeiten.



Am 14. Oktober 2022 findet im Generallandesarchiv in Karlsruhe die Tagung "Rechtsextremismus in Baden-Württemberg" statt. Unsere Autorin wird dort zum Kopp-Verlag vortragen.