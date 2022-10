"Noie Werte" aus Baden-Württemberg: Mittags Anwalt, abends Rechtsrocker

Bis heute ist unklar, wie groß das Unterstützerumfeld des Nationalsozialistischen Untergrunds war. Sicher ist, dass der NSU seine Bekennervideos mit Musik der Rechtsrock-Band "Noie Werte" unterlegte. 2019 feierte die Band ihr Comeback – und ist in der extremen Rechten weiterhin bestens vernetzt.

Rechtsrock – die Musik der Neonazis – entstand Anfang der 1980er-Jahre in Großbritannien: Ian Stuart Donaldson gründete die Band "Skrewdriver", die nationalistische und rassistische Songs spielte. "White Power for England / White Power today / White Power for Britain / Before it gets too late". Rasch wurde die Musik von Großbritannien nach Deutschland exportiert. Genauer: nach Baden-Württemberg. "Skrewdriver" pflegte enge Kontakte ins Ländle und spielte mehrere Konzerte im Südwesten. Das letzte Konzert fand 1993, wenige Wochen vor Donaldsons Unfalltod, im Rems-Murr-Kreis statt.

Soundtrack zum Rechtsterror

Ian Stuart Donaldson und "Skrewdriver" haben die deutsche Neonazi-Szene geprägt, insbesondere die Rechtsrock-Band "Noie Werte" aus dem Raum Stuttgart. Einst sagte der "Noie Werte"-Sänger Steffen Hammer in einem Interview: "Der große Durchbruch kam 1991, als wir mit 'Skrewdriver' in Kontakt getreten sind und einige Konzerte in Deutschland und England zusammen mit Ian Stuart gespielt haben." 1994, ein Jahr nach Donaldsons Tod, gründete Hammer das Label "G.B.F. Records" ("German British Friendship"). Hammer festigte die internationalen Rechtsrock-Kontakte durch Gemeinschaftsprojekte mit dem ehemaligen "Skrewdriver"-Musiker Steve Calladine und den Rechtsrock-Bands "Fortress" (Australien), "Brutal Attack" und "Squadron" (beide Großbritannien). 2010 gaben "Noie Werte" ihre Auflösung bekannt und schrieben dazu: "Nach 23 Jahren Noie Werte verabschieden wir uns mit stolzer Brust und mit der Gewissheit, Lieder für die Ewigkeit geschrieben zu haben."

Ein Jahr später, am 4. November 2011, enttarnte sich der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) um Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem gescheiterten Banküberfall selbst. Mundlos und Böhnhardt töteten sich, Zschäpe setzte die gemeinsame Wohnung in Zwickau (Sachsen) in Brand, um mögliche Spuren zu verwischen. Der NSU ermordete zwischen 2000 und 2007 mindestens zehn Menschen, verübte außerdem mehrere Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle. Vieles, was über den NSU bekannt ist, stammt von einer Festplatte, die in der Küche der explodierten Zwickauer Wohnung des untergetauchten Trios gefunden wurde. So wurden darauf die NSU-Bekennervideos entdeckt. Die NSU-Mitglieder schnitten im März 2001 eine erste, im Oktober 2001 eine zweite Version. In beiden wurde Musik von "Noie Werte" verwendet.