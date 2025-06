Freiheit Wissenschaft: "Es gibt keine grundlegende Sicherheit"

Alles bestens also?

Olschowski: Leider nein. Heute halten wir die in Deutschland vom Grundgesetz geschützte Wissenschaftsfreiheit hoch, aber das könnte eine andere Regierung ändern. Eine wirkliche Resilienz im Sinne von: Völlig egal, wen die Menschen da draußen wählen, wir schützen die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit, die gibt es nicht. Denn natürlich kann der Gesetzgeber Gesetze ändern oder die Finanzierung anpassen. Vielmehr ist es ein dauerhafter Auftrag an die handelnden Personen in Politik und Wissenschaft, sich für die Wissenschaftsfreiheit einzusetzen. Dass es keine grundlegende Sicherheit gibt, sehen wir gerade fast jeden Tag in den USA.

Also ist auch bei uns die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr?

Olschowski: Sagen wir es so: Es gibt dafür selbst bei uns keine Garantie. Aber ich würde doch behaupten, dass wir uns aktuell in Deutschland nicht in inhaltliche Fragen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen einmischen und so wenig wie möglich in Organisatorisches. Für Baden-Württemberg gilt dies in ganz besonderem Maße, da wir die Wissenschaftsfreiheit zusätzlich in der Landesverfassung absichern. Auch durch die bereits erwähnte Hochschulfinanzierungsvereinbarung geben wir unseren Einrichtungen größtmögliche Handlungsspielräume. Wir schreiben nicht vor, wofür die Hochschulen diese finanziellen Mittel einsetzen sollen. Denn wir sind überzeugt, dass unsere Einrichtungen ihre Bedarfe in Forschung und Lehre selbst am besten einschätzen können.

Michael Weber: Man muss auch bedenken, dass bei uns in Deutschland die Freiheit von Forschung und Lehre im Grundgesetz in einem der vordersten Artikel steht und damit zu den Grundrechten innerhalb Deutschlands zählt. Da ist es deutlich schwieriger, mit politischen Mitteln dagegen anzugehen, wie wir das jetzt beispielsweise in den USA sehen. Aber wenn politische Parteien stärker würden, die der Wissenschaftsfreiheit gegenüber nicht so aufgeschlossen sind wie die meisten anderen, würden diese sicherlich alles probieren, um auch in die Universitäten und das Hochschulwesen hineinzuregieren.

In den USA geht es übers Geld.

Olschowski: Die Finanzierung ist immer ein Kontrollmittel. Jetzt werden US-Universitäten äußerst wichtige Bundeszuschüsse durch die Politik entzogen. Das heißt: Die Wissenschaftsfreiheit kann, wie bei uns in Deutschland, im Grundgesetz verankert sein und dennoch gibt es Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen – auf einer scheinbar niederschwelligen, aber sehr wirkungsvollen Ebene.

In den USA ist die Wissenschaftsszene in Aufruhr. Haben Sie schon Anfragen von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern: Hallo, mir ist es hier nicht mehr sicher genug, ich würde gerne in Deutschland bei Ihnen forschen?

Weber: In der Breite spüren wir das nicht, das muss man ganz klar sagen. Die Entwicklungen in den USA sind jetzt erst ein paar Wochen alt. Die Menschen, die sich an den dortigen Universitäten etabliert haben, sind dort ja auch in ihrem Umfeld verwurzelt. Die haben ihre Familien da, ihre Häuser, Wohnungen. Das wirft man nicht sofort alles über Bord und versucht, sich woanders hinzubewegen.