Manifest der SPD-Friedenskreise: Über Frieden diskutieren

Der linke Flügel in Baden-Württembergs SPD ist der Friedensbewegung eng verbunden. Dementsprechend haben namhafte Mitglieder aus dem Südwesten das kontrovers diskutierte "Manifest" zu Rüstungskontrolle, Verteidigung und Verständigung mit angestoßen. Allen voran der "Erhard-Eppler-Friedenskreis".

Kurz vor seinem Tod hatte Erhard Eppler die Gruppe von Weggefährt:innen um sich versammelt. Der Auslöser für die Gründung des Friedenskreises im Jahr 2019 war der Beschluss der damaligen US-Regierung unter Präsident Donald Trump, den INF-Vertrag – zu deutsch: Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme – aus dem Jahr 1987 aufzukündigen. Unter anderem verboten waren die Herstellung von Marschflugkörpern mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern. USA und Nato warfen Russland vor, mit neuen Raketen gegen die Vereinbarungen zu verstoßen. Der Kreml weigerte sich, wie vereinbart bestimmte Daten offenzulegen.

Die Folgen des Konflikts sind inzwischen weniger absehbar als je zuvor. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hat zu Wochenbeginn vor einem neuen nuklearen Wettrüsten gewarnt. Nach seinen Schätzungen verfügen die neun Atomwaffenstaaten Russland, USA, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel über 12.241 Atomsprengköpfe, 9.614 davon sind bereits für einen möglichen Einsatz vorbereitet.

Immer Teil der Friedensbewegung

Erhard Epplers politische Erben sehen sich dem "Frieden 2.0" verpflichtet. Der sei eine "Herzensangelegenheit des Verstands". Die aktuellen Vorsitzenden Gernot Erler aus Freiburg, früher Staatsminister, und Ralf Stegner, aber auch deren Vorgänger, der ehemalige Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Ernst-Ulrich von Weizsäcker, betonen die besondere Verantwortung Deutschlands, dass die SPD immer Teil der Friedensbewegung gewesen sei (Stegner) und dies auch bleiben müsse.

Unterschrieben haben das Manifest inzwischen laut Openpetition mehr als 11.000 Menschen, eine Vielzahl der Namen ist offen einsehbar, fast 6.000 Kommentare sind verfasst. Die scheidende Bundesvorsitzende Saskia Esken begrüßt die innerparteiliche Diskussion über die in dem Manifest vertretenen Positionen und Anliegen ausdrücklich. "Debatte ist nie schlecht", sagt sie in einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk. Das Papier atme das, "was wir uns alle wünschen, einen dauerhaften gerechten Frieden". Kein Krieg sei jemals auf dem Schlachtfeld entschieden worden und deshalb sei es wichtig, zu reden, "aber es muss ein Gegenüber da sein, das reden will".

Viel Polemik

Mit dem Argument, dass der russische Präsident Wladimir Putin gar nicht ernsthaft verhandeln wolle, wurden im vergangenen Sommer bereits Genoss:innen mit ihrem Appell "Mehr Diplomatie wagen" scharf kritisiert. Auch hier waren viele der Unterzeichnenden aus dem Südwesten, etwa die frühere Ulmer Bundestagabgeordnete Hilde Mattheis. Schon damals beklagte die Parteilinke, dass in der SPD, die sich als Friedenspartei verstehe, keine Debatte über den aktuellen Kurs stattfinde.

Jetzt wird debattiert. Verteidigungsminister Boris Pistorius wirft den Verfasser:innen des Manifestes vor, ihr Verhalten grenze an Realitätsverweigerung, weil sie glaubten, man müsse "nur Gesprächsangebote an Putin machen und dann wird die Welt wieder rosarot". Die FAZ unterstellt, die SPD-Friedenkreise "wollen zurück in die Vergangenheit, ignorieren aber eine der wichtigsten Lektionen der Geschichte". Ob die SPD jetzt vor Putin einknicke, will "Bild" in Riesenlettern von Ralf Stegner wissen. "Der Widerstand der SPD-Linken gegen eine angebliche Militarisierung Deutschlands dürfte Putin amüsieren", polemisiert Harald Martenstein als Kolumnist der "Welt". Und: "Der 'Manifest'-Fraktion geht es aber um viel mehr als die Russland-Politik: Eine starke Bundeswehr würde ihre Politik des geöffneten Sozialstaat-Füllhorns gefährden."



Weil das "Manifest" in der medialen Öffentlichkeit überwiegend ablehnend kommentiert wird, dokumentieren wir es hier und rufen zu einer Debatte in unserer Kommentarspalte auf. Bitte bleiben Sie freundlich und sachlich.

SPD-Friedenskreise:

Manifest

Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung

80 Jahre nach Ende der Jahrhundertkatastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Hitler-Faschismus ist der Frieden auch in Europa wieder bedroht. Wir erleben neue Formen von Gewalt und Verletzung der Humanität: Der russische Krieg gegen die Ukraine, aber auch die fundamentale Verletzung der Menschenrechte im Gaza-Streifen. Die soziale Spaltung der Welt wird tiefer, in den Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften. Die vom Menschen gemachte Krise des Erd- und Klimasystems, die Zerstörung der Ernährungsgrundlagen und neue Formen von Kolonialismus um Rohstoffe bedrohen den Frieden und die Sicherheit der Menschen. Nicht zuletzt versuchen Nationalisten Unsicherheiten, Konflikte und Kriege für ihre schäbigen Interessen zu nutzen.

Von einer Rückkehr zu einer stabilen Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa sind wir weit entfernt. Im Gegenteil: In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen. Frieden und Sicherheit sei nicht mehr mit Russland zu erreichen, sondern müsse gegen Russland erzwungen werden. Der Zwang zu immer mehr Rüstung und zur Vorbereitung auf einen angeblich drohenden Krieg wird beschworen, statt notwendige Verteidigungsfähigkeit mit einer Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik zu verknüpfen, um gemeinsame Sicherheit und gegenseitige Friedensfähigkeit zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept der gemeinsamen Sicherheit der einzige verantwortungsbewusste Weg ist, über alle ideologischen Unterschiede und Interessen-Gegensätze hinweg Krieg durch Konfrontation und Hochrüstung zu verhindern. Das Konzept der gemeinsamen Sicherheit lag auch dem zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow 1987 vertraglich vereinbarten Verbot aller atomarer Mittelstreckenwaffen zugrunde, das wesentlich zum Ende des Kalten Kriegs in Europa und zur deutschen Einheit beigetragen hat.

Seit den 1960er Jahren wurde die Welt mehr als einmal an den nuklearen Abgrund geführt. Der "Kalte Krieg" war geprägt von gegenseitigem Misstrauen und militärischer Konfrontation der Führungsmächte in Ost und West. Der Präsident der USA John F. Kennedy, Willy Brandt und andere führende Politiker der damaligen Zeit haben die richtigen Konsequenzen aus der in der Kuba-Krise offensichtlich gewordenen gefährlichen Perspektivlosigkeit dieser Rüstungsspirale gezogen. An die Stelle von Konfrontation und Hochrüstung traten Gespräche und Verhandlungen über Sicherheit durch Kooperation, Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und Abrüstung.

Die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 war ein Höhepunkt dieses Zusammendenkens von Verteidigungs- und Abrüstungspolitik, das in Europa jahrzehntelang Frieden gesichert hat und schließlich auch die deutsche Einheit ermöglichte.

In Helsinki wurden zentrale Prinzipien der europäischen Sicherheit durch einen friedlicheren Umgang der Staaten miteinander vereinbart: Die Gleichheit der Staaten unabhängig von ihrer Größe, die Wahrung der territorialen Integrität der Staaten, der Verzicht auf gegenseitige Gewaltandrohungen, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Verzicht auf die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten wie auch die Vereinbarung umfassender Zusammenarbeit.

Heute leben wir leider in einer anderen Welt. Die auf den Prinzipien der KSZE Schlussakte basierende europäische Sicherheitsordnung wurde schon in den letzten Jahrzehnten vor dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine immer mehr untergraben – auch durch den "Westen" – so etwa durch den Angriff der Nato auf Serbien 1999, durch den Krieg im Irak mit einer "Koalition der Willigen" 2003 oder durch Nichteinhaltung der 1995 bekräftigten nuklearen Abrüstungsverpflichtungen des Atomwaffensperrvertrags, durch Aufkündigung oder Missachtung wichtiger Rüstungskontrollvereinbarungen zumeist durch die USA oder auch durch eine völlig unzureichende Umsetzung der Minsker Abkommen nach 2014.

Diese historische Entwicklung zeigt: Nicht einseitige Schuldzuweisungen, sondern eine differenzierte Analyse aller Beiträge zur Abkehr von den Prinzipien von Helsinki ist notwendig. Gerade deshalb dürfen wir jetzt nicht die Lehren aus der Geschichte vergessen. Eine Rückkehr zu einer Politik der reinen Abschreckung ohne Rüstungskontrolle und der Hochrüstung würde Europa nicht sicherer machen. Stattdessen müssen wir wieder an einer Friedenspolitik mit dem Ziel gemeinsamer Sicherheit arbeiten.

Vielen scheint gemeinsame Sicherheit heute illusorisch. Das ist ein gefährlicher Trugschluss, weil es zu einer solchen Politik keine verantwortungsbewusste Alternative gibt. Dieser Weg wird nicht einfach sein. Vor echten vertrauensbildenden Maßnahmen braucht es deshalb zunächst kleine Schritte: die Begrenzung weiterer Eskalation, den Schutz humanitärer Mindeststandards, erste technische Kooperationen etwa im Katastrophenschutz oder der Cybersicherheit sowie die behutsame Wiederaufnahme diplomatischer Kontakte. Erst wenn solche Grundlagen geschaffen sind, kann Vertrauen wachsen – und damit der Weg frei werden für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur. Auch der öffentliche sicherheitspolitische Diskurs muss dazu beitragen.

Zudem ist Europa heute mehr denn je gefordert, eigenständig Verantwortung zu übernehmen. Unter Präsident Trump verfolgen die USA erneut eine Politik, die auf Konfrontation besonders gegenüber China setzt. Damit wächst die Gefahr einer weiteren Militarisierung der internationalen Beziehungen. Europa muss dem eine eigenständige, friedensorientierte Sicherheitspolitik entgegensetzen und aktiv an einer Rückkehr zu einer kooperativen Sicherheitsordnung mitwirken – orientiert an den Prinzipien der KSZE Schlussakte von 1975. Dabei ist klar: Eine verteidigungsfähige Bundeswehr und eine Stärkung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit Europas sind notwendig.

Diese Verteidigungsfähigkeit muss aber in eine Strategie der Deeskalation und schrittweisen Vertrauensbildung eingebettet sein, – nicht in einen neuen Rüstungswettlauf. Tatsächlich sind allein die europäischen Mitgliedsstaaten der NATO , selbst ohne die US Streitkräfte, Russland konventionell militärisch deutlich überlegen. Militärische Alarmrhetorik und riesige Aufrüstungsprogramme schaffen nicht mehr Sicherheit für Deutschland und Europa, sondern führen zur Destabilisierung und zur Verstärkung der wechselseitigen Bedrohungswahrnehmung zwischen NATO und Russland.

Zentrale Elemente einer neuen, zukunftsfähigen Friedens- und Sicherheitspolitik sind daher:

Möglichst schnelle Beendigung des Tötens und Sterbens in der Ukraine. Dazu brauchen wir eine Intensivierung der diplomatischen Anstrengungen aller europäischen Staaten. Die Unterstützung der Ukraine in ihren völkerrechtlichen Ansprüchen muss verknüpft werden mit den berechtigten Interessen aller in Europa an Sicherheit und Stabilität. Auf dieser Grundlage muss der außerordentlich schwierige Versuch unternommen werden, nach dem Schweigen der Waffen wieder ins Gespräch mit Russland zu kommen, auch über eine von allen getragene und von allen respektierte Friedens- und Sicherheitsordnung für Europa.

Herstellung einer eigenständigen Verteidigungsfähigkeit der europäischen Staaten unabhängig von den USA. Stopp eines Rüstungswettlaufs. Europäische Sicherheitspolitik darf sich nicht am Prinzip der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, sondern muss sich an einer wirksamen Verteidigungsfähigkeit orientieren. Wir brauchen eine defensive Ausstattung der Streitkräfte, die schützt ohne zusätzliche Sicherheitsrisiken zu schaffen.

Für eine auf Jahre festgelegte Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 3,5 oder 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gibt es keine sicherheitspolitische Begründung. Wir halten es für irrational, eine am BIP orientierte Prozentzahl der Ausgaben für militärische Zwecke festzulegen. Statt immer mehr Geld für Rüstung brauchen wir dringend mehr finanzielle Mittel für Investitionen in Armutsbekämpfung, für Klimaschutz und gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, von denen in allen Ländern Menschen mit geringen Einkommen überdurchschnittlich betroffen sind.

Keine Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Stationierung von weitreichenden, hyperschnellen US-Raketen-Systemen in Deutschland würde unser Land zum Angriffsziel der ersten Stunde machen.

Bei der Überprüfungskonferenz im Jahr 2026 zum Atomwaffensperrvertrag gilt es, die Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung nach Art. 6 zu erneuern und mit verbindlichen Fortschrittsberichten sowie völkerrechtlichen "No First Use" Erklärungen zu stärken.

Gleichzeitig gilt es auf die Erneuerung des 2026 auslaufenden New Start-Vertrags zur Verringerung strategischer Waffen und auf neue Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung, Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen sowie Diplomatie und Abrüstung in Europa zu drängen.

Schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und einer Zusammenarbeit mit Russland sowie die Berücksichtigung der Bedürfnisse des Globalen Südens insbesondere auch zur Bekämpfung der gemeinsamen Bedrohung durch die Klimaveränderungen.

Keine Beteiligung Deutschlands und der EU an einer militärischen Eskalation in Süd-Ostasien.



Über die SPD-Friedenskreise:

Die SPD-Friedenskreise sind ein Beratungsgremium, das in regelmäßigen Abständen zusammenkommt, um über Fragen der SPD-Friedenspolitik zu beraten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Kreisen, Vereinen und Arbeitsgemeinschaften, wie beispielsweise dem Erhard-Eppler-Kreis, dem Willy-Brandt-Kreis, der Johannes-Rau-Gesellschaft, SPD 60 plus, Mehr-Diplomatie-wagen, Demokratische Linke 21, Entspannungspolitik Jetzt!, Naturfreunde, AK Frieden Bremen und Köln.

Erstunterzeichner:innen des Manifests:

Dr. Ralf Stegner, MdB, Dr. Rolf Mützenich, MdB, Dr. Norbert Walter-Borjans, SPD-Parteivorsitzender a.D., Dr. h.c. Gernot Erler, Staatsminister a.D., Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident des Club of Rome, Klaus von Dohnanyi, Bundesminister a.D., Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg a.D., Matthias Platzeck, Ministerpräsident Brandenburg a.D., Reinhard Klimmt, Ministerpräsident des Saarlandes a.D., Dr. Nina Scheer, MdB, Maja Wallstein, MdB, Sanae Abdi, MdB, Lothar Binding, Bundesvorsitzender der AG SPD 60 plus, Hans Eichel, Bundesratspräsident a.D., Bundesfinanzminister a.D., Dr. Carsten Sieling, Präsident des Senats und Bürgermeister a.D. Bremen, Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., [... und weitere Erstunterzeichner:innen] [... weitere Unterzeichner:innen] [... weitere Unterzeichner:innen] [... weitere Unterzeichner:innen] [... weitere Unterzeichner:innen] [... weitere Unterzeichner:innen] [... weitere Unterzeichner:innen]