Krieg und Frieden: "Das ist ein Stellvertreterkrieg"

Bleiben wir nochmal beim Aktuellen, beim Krieg in der Ukraine. Die verteidigt sich nun, fordert Waffen. Wie stehen Sie zu Waffenlieferungen?

Klar, für mich ist es nachvollziehbar, dass die Ukraine mehr Waffen haben will. Gleichzeitig finde ich es sehr problematisch, Waffen zu liefern, weil es aus meiner Sicht nur den Krieg verlängert. Das Ungleichgewicht ist ja so groß zwischen Russland und der Ukraine – so viele Waffen könnte man gar nicht auf die Schnelle liefern. Plus: Damit würde genauso die Gefahr eines Weltkrieges bestehen, weil Putin das auch als Einmischung ansehen würde. Genau deswegen bin ich der Ansicht, im Augenblick ist es wesentlich besser, dass wir uns auf die Flüchtlinge konzentrieren. Was ich hier an Hilfsbereitschaft mitkriege, finde ich super, und ich denke, da ist was, was wir direkt für die Menschen leisten können.

Aus Ihrer friedensethischen Sicht: Was könnte denn ein Weg sein, um diesen Krieg zu beenden?

Im Prinzip müssen wir Kanäle finden, um überhaupt noch in ein Gespräch zu kommen, auch wenn das im Moment vielen undenkbar erscheint. Aber tatsächlich ist es ja so: Wenn es keine Gespräche gibt, dann gibt es einen Vernichtungskrieg, dann wird die Ukraine völlig zerstört werden und es wird noch viel mehr Menschenleben kosten.

Welche Kanäle könnten das sein?

Genau kann ich das nicht sagen. Als Kirchenmann würde ich mir wünschen, dass die Kirchen deutlicher auf die russisch-orthodoxe Kirche zugehen. Es gibt zwar Anschreiben, aber warum fliegen die Vertreter der Kirchen nicht nach Moskau und reden direkt mit dem Patriarchen? Denn ich glaube tatsächlich, dass die russisch-orthodoxe Kirche einen Einfluss auf Putin hat.

Was ist Ihre Einschätzung: Worauf könnte Putin sich einlassen, damit dieser Krieg beendet werden kann?

Schwer zu sagen. Die unbeantwortete Frage ist ja, ob all das, was er politisch äußert, das ist, was er tatsächlich will, oder ob es vorgeschoben ist. Wichtig erscheint mir, dass tatsächlich auch die Nato versucht, mit ihm zu verhandeln. Weil ich der Ansicht bin, das ist auch ein Stellvertreterkrieg, das heißt, es geht auch um einen Machtkampf zwischen Nato und Russland. Deshalb wäre es eine andere Sache, wenn die Nato auch offiziell verhandeln würde, als wenn "nur" Scholz oder Macron oder sonst Einzelne verhandeln. Im Moment geht es erstmal darum, einen Waffenstillstand zu erreichen, damit die Bombardierung aufhört.

Bei "Sicherheit neu denken" geht es auch stark um zivile Konfliktbewältigung, in Ihrem Vortrag haben Sie erläutert, die wäre der militärischen überlegen. Was wären denn zivile Konfliktbewältigungsstrategien in der Ukraine?

Jetzt mitten im Krieg kann ich als Ukrainer einzeln relativ wenig tun. Aber es gibt Möglichkeiten des zivilen Widerstands, wie er bereits vielfach in der Ukraine geleistet wird.