Vonovia-Sozialwohnungen in Stuttgart: Zu wenig Rendite

Das sollte sich schlagartig ändern. Der Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 und die deshalb in die Höhe schnellenden Energiepreise trieben die Inflation an. Um sie einzudämmen, hob die Europäische Zentralbank erstmals seit Langem den Leitzins an. Das ist zwar gut für Sparfüchse mit Festgeldkonto, aber schlecht für die Immobilienbranche: Denn auch die Zinsen auf Kredite stiegen, der Immobilienmarkt wurde unattraktiv, der Wert von Immobilien sank. So wurde Vonovias Portfolio im Zuge der Zinswende mehrmals in den vergangenen Jahren abgewertet und die Zahlen rutschten vom Schwarzen ins Rote: Fast 770 Millionen Euro Miese verzeichnete Vonovia im Jahr 2022, mehr als 6,7 Milliarden im Jahr darauf. Auch vergangenes Jahr lag der Verlust für den Konzern bei fast einer Milliarde Euro.

Vonovia braucht Cash für die Aktionäre

Um Liquidität zu schaffen und den Schuldenberg abzubauen, kündigte die Aktiengesellschaft 2022 an, Zehntausende Wohnungen zu verkaufen. 2023 gingen für rund eine Milliarde Euro 30 Prozent ihres Südewo-Portfolios, das über 21.000 Wohnungen in Baden-Württemberg umfasst, in einem Joint-Venture an das US-Investmentunternehmen Apollo.

Inzwischen glaubt die Vonovia-Geschäftsführung, die Talsohle durchschritten zu haben. "Vonovia tritt aufs Gaspedal und wird wieder wachsen", verspricht Konzernchef Rolf Buch im Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr, der im März veröffentlicht wurde. Aber zur Wahrheit gehöre auch: "Dieser Weg war durchaus schmerzhaft." Sein "ausdrücklicher Dank" gelte den Mitarbeiter:innen, die diesen Weg mit dem Unternehmen gegangen sind.

Ob es auch die Mieter:innen dem Unternehmen danken werden, wenn dieses nun auf das "Gaspedal" drücken will? Das darf bezweifelt werden. Denn die Aktiengesellschaft rechnet in Stuttgart mit steigenden Mieteinnahmen. Und das ausgerechnet bei den Wohnungen, die derzeit von den finanziell Schwächsten bewohnt sind. Nachdem zum Jahreswechsel im Bohnenviertel schon 70 Sozialwohnungen wegfielen und nun dem freien Markt zur Verfügung stehen (Kontext berichtete), werden Ende 2025 alle übrigen im Stadtgebiet folgen – insgesamt 777 Wohnungen. Ein Szenario, das lange befürchtet wurde, ist nun besiegelt: Vonovia hat alle Angebote der Stadt, um die Sozialwohnungen zu erhalten, abgeschmettert. Das zeigen Dokumente aus dem Rathaus der Landeshauptstadt, die Kontext vorliegen.

Die Angebote der Stadt sind dem Konzern zu niedrig

Seit 2021 reden die Stadt Stuttgart und der Vonovia-Konzern über die auslaufenden Sozialbindungen. Im Mai 2024 übermittelte die Stadt dann ein erstes Angebot, bot Geld aus der öffentlichen Hand an, um die Sozialwohnungen bis 2050 zu erhalten. Die Mieten der Wohnungen sollten ein Drittel unter der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben. "Es scheint, dass unsere Vorstellungen hinsichtlich der machbaren und nachhaltigen Umsetzung dieser Fördermaßnahmen zu weit auseinanderliegen, um auf eine gemeinsame Linie zu kommen", anwortete Vonovia der Stadt.