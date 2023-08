Hilfe für Mieter:innen: Treppen steigen, reden, kümmern

Das zeigt sich zwei Wochen später am Infostand vor dem Hochhaus in der Rotenwaldstraße. 40 Partien zählt das Haus, das heute im Besitz des Immobilienkonzerns Vonovia ist, aber einst der Eisenbahn-Siedlungsgesellschaft gehörte. Eine Zeit, die ein älterer Mieter noch kennt. "Seit 55 Jahren wohne ich hier", erzählt er, war selbst bei der Eisenbahn, ist nun Rentner. Früher sei mehr auf die Umgebung geachtet, die Hecken geschnitten, der Müll beseitigt worden. "Als das noch eine Sozialeinrichtung der Bahn war, war alles in Ordnung. Aber dann war politisch ja gewollt, dass das ein Wirtschaftsunternehmen wird. Und was will so ein Unternehmen? Gewinn machen." Das Angebot der Linken beäugt er zunächst distanziert. "Ich bin nicht in eurer Partei." Darum gehe es hier nicht, erwidert Dorian Rieger freundlich. "Haben Sie denn auch so eine hohe Nachzahlungsaufforderung fürs Heizen bekommen?" Man könne sich das gemeinsam anschauen. 15 Prozent zurückfordern ginge allemal. Aha. Warum?

Lenhardt erklärt, dass große Wohneinheiten oft eine Zentralheizung hätten für heißes Wasser fürs Bad und für heißes Wasser für die Heizung. "Gesetzlich muss der Vermieter wohnungsgenau abrechnen, wieviel verbraucht wurde." Dafür müsse an der Zentralheizung ein Wärmemengenzähler installiert sein. "Wenn der nicht da ist, so wie hier, rechnet der Vermieter das mit einer Formel aus, die nicht exakt ist, sondern eher eine Schätzung." Gerichtlich mehrfach bestätigt sei, dass die Mieter:innen dann 15 Prozent zurückfordern können. Die Linken haben Vordrucke dabei, in die die Mieter:innen ihre Daten eintragen und den Brief dann gleich an Vonovia in Bochum abschicken können.

Überraschend hohe Nachzahlungen

Das Angebot wird rege wahrgenommen. Denn die Neben- und Heizkostenabrechnungen haben viele erschreckt. "Wir sollen 1.400 Euro nachzahlen, sonst waren es immer so 300", erzählt Simone Blanek, die seit 22 Jahren hier mit ihrer Familie wohnt. "Da frage ich schon, wie die Preise zustande kommen." Zumal sie durch das Rohrsystem im Haus wenig heizen müssten. Vonovia hat sie per E-Mail geschrieben, dass sie die 1.400 Euro nicht einfach so zahlt, erstmal wolle sie Genaueres wissen. Die Beratung von den Mietnotruf-Leuten findet sie "super". Und die 15 Prozent holt sie sich auf jeden Fall, sagt die Erzieherin.