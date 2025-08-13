Stuttgart 21 und Mehrkosten: "Blankes Abenteurertum"

Seit voriger Woche steht fest, dass Land, Stadt Stuttgart und Region sich nicht an den Mehrkosten für Stuttgart 21 in Höhe von etwa 7 Milliarden Euro beteiligen müssen. Das hatte bereits das Verwaltungsgericht im vorigen Jahr geurteilt, nun lehnte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim den Antrag der Bahn auf Zulassung der Berufung ab. Die Projektpartner sind erleichtert, die Bahn ist sauer.
Vielleicht hätten die Anwälte der DB einfach mal früher und viel tiefer in die Archive hinabsteigen müssen in der Auseinandersetzung um die explodierenden Mehrkosten. Vielleicht hätten sie sich den Geist der Neunziger Jahre in Erinnerung rufen müssen. Damals entstand die schlussendlich im Finanzierungsvertrag gelandete dürre Formulierung von der "Sprechklausel". Mit ihr hatten sich die Projektpartner:innen zur Aufnahme von Gesprächen verpflichtet für den Fall, dass die Kosten auf über 4,5 Milliarden Euro ansteigen.
Derzeit ist von 11,453 Milliarden Euro die Rede, die Lücke von mehr als 7 Milliarden Euro muss nun also die DB stemmen – Geld, das sie anderswo in der Republik angesichts des riesigen Sanierungsbedarfs so gut gebrauchen könnte. Die Begründung des VGH für seine Revisionsablehnung: Aus der Sprechklausel sei kein Bekenntnis von Land oder Stadt abzulesen, sie seien bereit zum Schultern zusätzlicher Kosten.
Ein politisches, kein Bahnprojekt
Die Mitverantwortung für das Projekt tragen jene Politiker:innen von CDU, SPD und FDP, die das Projekt unbedingt wollten, allerdings sehr wohl. Denn sie waren es, die ursprünglich die Bahn zum Jagen trugen – Prestigedenken war gewiss nicht das geringste ihrer Motive.
Letzte Kommentare:
Die Listenaufstellung von Parteien wird nicht im Wahlgesetz geregelt sondern in der Parteisatzung oder Statut. Und die SPD BW hat sich die Regel gegeben, die Liste abwechselnd mit Frau und Mann zu besetzen.
Wer so einen hanebüchenen Unsinn macht, ist ja ganz offensichtlich intellektuell mit einem öffentlichen Amt überfordert. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, warum man so einer Geistesgröße so viel Raum einräumt. PS: "Durch seinen Rückzug...
Es ist doch vollkommen egal, warum jemand so wählt wie er wählt. Deshalb gibt es ja auch ein Wahlgeheimnis, damit niemand sich rechtfertigen muss für sein Wahlverhalten. Es gibt auch kein Recht, gewählt zu werden, nur weil man sich einer Wahl...
"Wir müssen endlich begreifen, dass die AfD nicht Teil eines demokratischen Diskurses ist und sein kann. Die AfD ist als gesichert rechtsextreme Kraft das Ende des demokratischen Diskurses." Ach? Tatsächlich? Was für schlaue Menschen doch in...
Ich erwarte von einem gewählten Politiker, politische Positionen argumentativ darzulegen, auch polemisch, jedoch nicht den Rückfall in die Zeit des Kindergartens. Streitbar in der Sache, korrekt im Umgang, alles andere ist der Sache nicht dienlich. Der...