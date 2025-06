Vitale Innenstadt: Oh, wie schön ist Stuttgart!

Dass sich viele Stuttgarter:innen über das seit Jahren im Herzen der Innenstadt klaffende Loch – eine Folge des Megabauprojekts S21 – ärgern, ist kein Geheimnis. Ungewöhnlich ist, dass sich Köpfe der Landesregierung öffentlich so darüber aufregen wie Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann vergangene Woche. "Mit welcher Arroganz wir da abgebürstet worden sind, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr", schimpfte er über die Deutsche Bahn, die Kritik am Projekt lange zur Lüge erklärte. "Und heute tritt all das ein, was wir damals gesagt haben, von A bis Z", ärgerte sich Kretschmann und klopfte dabei sogar auf den Tisch.

Aktionsbündnis: MP nicht konsequent genug

Das Aktionsbündnis gegen S21 freut sich angesichts dieser kritischen Worte und schreibt in einem offenen Brief an Kretschmann: "Man gewinnt den Eindruck, Sie wollten sich gegen Ende Ihrer Amtszeit nochmal ehrlich machen" (der 77-Jährige wird bei der Landtagswahl 2026 nicht mehr antreten). Nur ist der MP aus Sicht des Aktionsbündnis' nicht konsequent genug, es bittet darum, sich "lieber spät als nie" für den Erhalt möglichst vieler oberirdischer Gleise und gegen die Kappung der Gäubahn einzusetzen. Zudem solle Kretschmann nicht auf eine Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs im Jahr 2026 bestehen, weil noch zu viele Probleme ungelöst sind und der Bahnkundschaft so ein "unkalkulierbarer Schaden" drohe.