Türkischer Rechtsextremismus: "Viel zu lange verharmlost"

Özge Erdoğan sieht die neue Fachstelle, die vom Bundesprogramm "Demokratie leben" finanziert wird, als Ergänzung zu anderen Stellen, die zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit arbeiten. Mit der FaTRex werde eine Lücke geschlossen: Viel zu lange sei der türkische Rechtsextremismus in Deutschland "unsichtbar gemacht oder verharmlost worden", sagt Erdoğan. Weil die Betroffenen meist selbst aus der migrantischen Community stammten, würde der türkische Rechtsextremismus häufig als "innermigrantisches Problem" abgetan, ergänzt der Fachreferent Kim David Amon. Es dürfe aber nicht sein, dass der türkische Rechtsextremismus hierzulande weniger ernst genommen werde als der deutsche. "Das ist keine Herkunftsfrage, sondern eine Ideologiefrage – und damit eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung", sagt Amon.

Ein Vorkommnis aus dem vergangenen Sommer mag das verdeutlichen: Als der türkische Nationalspieler Merih Demiral im EM-Achtelfinale im Leipziger Fußballstadion den Wolfsgruß zeigte, das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe, wurde das von türkischer Seite als normale patriotische Geste heruntergespielt. Der deutsche Neonazi Michael Brück griff die Steilvorlage hingegen erfreut auf und schrieb im rechtsextremen Magazin "Compact": "Jede Regenbogenfahne im Stadion ist schädlicher für unser Land als tausend Wolfsgrüße." Ein Hinweis auf die Gemeinsamkeiten zwischen deutschen und türkischen Rechtsextremisten, wie der Szenekenner Anton Mägerle von der Dokumentationsstelle Rechtsextremismus in Karlsruhe analysiert.

Expertise sammeln, aufklären, vernetzen, fortbilden

Die FaTRex versteht sich als Anlaufstelle, in der Expertise gesammelt und für die Bildungsarbeit genutzt wird. Die sieben Mitarbeiter:innen beobachten die Szene, tragen Wissen zusammen, vernetzen sich mit anderen Akteuren. So soll eine gemeinsame Plattform für alle entstehen, die in dem Feld arbeiten. Eine Fachtagung am 11. Juni in Köln bildet den Auftakt für die Vernetzungsarbeit. Geplant sind auch Fortbildungen für Multiplikator:innen, etwa Workshops zu Symbolen, Sprache und Strategien der Ülkücü-Bewegung. Außerdem will die Fachstelle mit Social Media-Kampagnen vor allem junge Menschen erreichen. Denn gerade junge Türkeistämmige seien anfällig für die Ideologie der Grauen Wölfe, so Serdar Dumlu. Sie würden häufig über Social Media angesprochen, aber auch in Moscheevereinen, in Fußball- oder Nachhilfevereinen.