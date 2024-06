Kommunalwahl in Baden-Württemberg: Rechte jenseits der AfD

Die AfD hat im Laufe ihrer recht jungen Geschichte schon einige Abspaltungen hervorgebracht, auch in Baden-Württemberg. In Stuttgart gründete sich beispielsweise im März 2018 das "Bündnis Zukunft Stuttgart 23" um die beiden abtrünnigen AfD-Gemeinderäte Heinrich Fiechtner und Bernd Klingler. Dem Bündnis waren weder Erfolg noch ein langes Leben vergönnt.

Ähnlich erfolglos blieben Abspaltungen auf Bundesebene, selbst wenn die Separatisten ihre Mandate mitbrachten. Nach mehreren Namenswechseln firmiert die 2015 von dem AfD-Gründer Bernd Lucke als ALFA gegründete AfD-Abspaltungspartei heute unter dem Namen "Wir Bürger". Lucke hat allerdings die Partei inzwischen verlassen und man plant, sich mit dem "Bündnis Deutschland" zusammenzutun. Das im November 2022 gegründete "Bündnis Deutschland" wurde von AfD-Abtrünnigen mit gegründet, ist aber keine direkte Abspaltung. Es tritt am 9. Juni allerdings lediglich in Eppingen für die Wahl zum Gemeinderat an.

Alternative für christliche Rechte

Seit 2015 existiert mit dem "Bündnis C" eine christlich-fundamentalistische Kleinstpartei. Sie ist unter anderem Nachfolgerin der "Partei Bibeltreuer Christen", die früher ein "Deutschland nach Gottes Geboten" forderte. Zur Bundestagswahl 2017 warb das Bündnis mit den Worten "Vermissen Sie eine christliche Wahlalternative?" um Zuspruch. Die Parteivorsitzende Karin Heepen trat als Rednerin auf der queerfeindlichen "Demo für alle" am 21. Juni 2015 in Stuttgart auf. Sie beklagte damals in ihrer Rede: "Als Werbung für die 'Ehe für alle' waren die Zeitungen voll von Geschichten von Männern und Frauen, die ihre Familien verlassen und zerstört haben, um eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft einzugehen." Das "Bündnis C" tritt zur Kommunalwahl aber lediglich für den Gemeinderat in Lörrach mit einem Einzelkandidaten an.

In Karlsruhe weist allerdings die Wahlliste "Gemeinsam für Karlsruhe e.V." starke personelle Überschneidungen zum "Bündnis C" auf. So kandidiert auf Platz eins der Liste Friedemann Kalmbach, der auch Beisitzer im Landesvorstand von "Bündnis C" in Baden-Württemberg ist, und auf Platz vier kandidiert Micha Schlittenhardt, ebenfalls ein ehemaliger Beisitzer im Landesvorstand. Auf Platz sechs kandidiert mit Daniel Gräber sogar der Leiter der "Bündnis C"-Bundesgeschäftsstelle, die sich in Karlsruhe befindet.

Diese Liste ist seit 2009 im Gemeinderat vertreten und bildet seit 2019 eine Fraktionsgemeinschaft mit den "Freien Wählern". Derzeit ist Schlittenhardt Geschäftsführer der Stadtratsfraktion "Für Karlsruhe".

Alternative für Pandemie-Leugner:innen

Die bereits im Juli 2020 gegründete Querdenken-Partei "die Basis" ist bisher die erfolgreichste Partei-Vertretung der rechten Corona-Proteste. Die Partei kandidiert bei der Kommunalwahl für die Kreistage Breisgau-Hochschwarzwald, Ludwigsburg, Ravensburg, Rems-Murr-Kreis, Schwäbisch Hall sowie die Regionalversammlung Stuttgart. Lokal treten auch unabhängige Listen der Pandemie-Leugner:innen an. Etwa die 2024 gegründete "Freie Liste Zollernalb" für den Gemeinderat in Albstadt und den Kreistag im Zollernalbkreis, für die auch zwei ehemalige AfD-Gemeinderäte kandidieren, die 2019 die Partei verließen. In Lörrach kandidieren für den Gemeinderat die erst 2024 gegründeten "Bürger für Lörrach". Der beteiligte Apotheker Birger Bär war am 31. Januar 2022 in Lörrach Versammlungsleiter einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen.