"Initiative Gegenwind" in Öhningen: Gegenwind am Bodensee

Nathans Mutter wurde 1940 mit den anderen badischen Jüd:innen in das Internierungslager Gurs in Südfrankreich deportiert, Verwandte in Auschwitz ermordet. 1945 setzte die französische Besatzungsmacht Wolf als Gemeinderat und stellvertretenden Bürgermeister ein. Im Juli desselben Jahres, zwei Monate nach Kriegsende, berichtete er in einem Brief: "Die Nazis dürfen nicht so ungestraft davonkommen, sie machen sich schon wieder frech und würdelos an die Besatzung heran, das muss sofort unterbunden werden."

Stolze Deutsche

Die Kinder Hannelore und Gert erhielten Nachhilfe, konnten ihr Abitur nachholen und studieren. Gert blieb auf der Höri, wurde Zahnarzt. Er engagierte sich als Gemeinderat für Ökologie, aber auch für den Erhalt des jüdischen Erbes, wurde Gründungsmitglied der Grünen im Kreis.

Bis zu seinem Tod 1970 arbeitete Nathan Wolf als Landarzt, sein Grab auf dem jüdischen Friedhof in Wangen ist das jüngste. Mehrmals wurde der verlassene jüdische Friedhof geschändet. 1992 setzte Gert Wolf eine Belohnung von 5.000 DM für Hinweise auf die Täter aus, als der jüdische Friedhof in Öhningen-Wangen verwüstet und dabei auch das Grab seines jüdischen Vaters und 16 weitere Grabsteine beschädigt werden. Die jungen Rechtsradikalen betonten im Prozess, dass sie ihren "Stolz, den man haben muss, wenn man deutsch ist" beweisen wollten, ihre "Deutschstämmigkeit". Im selben Jahr zogen "Die Republikaner" in den Stuttgarter Landtag ein.