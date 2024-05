Kommunalwahl in Gera, Thüringen: Gegen die Ohnmacht

Die Vorgänge sind alle gut dokumentiert. Was die Lokalpresse nicht schafft, machen andere. Da ist "Der Aufrichtige", der kontinuierlich die Teilnehmer zählt und über seinen Twitter-Account dokumentiert. Da ist die Gruppe "Ostthüringer Divan", die zu den Rechten in der Region recherchiert und die Ergebnisse der Presse und anderen über ihren Twitter-Account zur Verfügung stellt. Dann gibt es noch die Recherchegruppe Ostthüringen, in der seit Ende der 1990er eine lose Gruppe Antifas in Gera alle Nazi-Aktivitäten dokumentiert. "Eigentlich ist es so viel Material, dass man kaum mit der tatsächlichen Auswertung hinterherkommt", berichtet Erwin*, der mitrecherchiert. Sein Einstieg in den Antifaschismus waren Gewalterfahrungen mit Nazis. Leute wie er können das Geschehen gut einschätzen und sehen den Wandel in den vergangenen Jahrzehnten. "In den 90ern war das eher Jugendkultur. Heute sind es eher Ältere mit Biografiebruch in der Nachwendezeit, die jetzt auch diese Proteste hier mittragen", erklärt er. Er stelle auch fest, dass die Leute in diesen unsicheren Zeiten mit sehr viel Verschwörungserzählungen abgeholt werden und die Themen häufig wechseln. "Jede mögliche Sau, die es gibt, wird da durchs Empörungsdorf getrieben." Ob die Recherchen sich auf die Teilnehmerzahlen ausgewirkt haben, lässt sich nicht sagen. Aber die Beteiligten sehen es als Erfolg, dass Medien die Vorgänge nun richtig einordnen.

Zwei Wochen später, Ende Februar. Diesen Montag verläuft die Route der Rechten vor der Kirche lang. Die fünfte Memento-Veranstaltung hat noch gar nicht begonnen, als der rechte Anführer, ein vorbestrafter Rechtsextremist, direkt davor anhält und seine Meute anheizt. Die steht unten auf der Straße, brüllt in Richtung Memento "Kriegstreiber", "Kinderficker" und "Nazis raus". Die so Beschimpften stehen oben, bleiben stumm. Für viele ist es die erste Konfrontation dieser Art. Nach ein paar Minuten ist der Spuk vorbei, die Demo zieht weiter. Dass nicht zurückgebrüllt wurde von den Demokrat:innen, scheint die Montagsspaziergänger:innen irritiert zu haben. "Es gab ja nichts Entlarvenderes als das Gegenüber von diesen beiden Veranstaltungen", findet Pfarrer Körner später. "Da hast du die Hetze und das Gebrüll mit extrem gewaltvoller Sprache von der Straße unten und dann den ruhigen, besonnenen Kontrast hier oben." "Das ist eine Aggressivität, das hat für mich nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun", findet Martha*, eine junge Mutter, deren Kind durch den Lärm der Demos abends länger wachgehalten wird, und die nach langer Zeit wieder an Kundgebungen teilnimmt.

Auch auf der Straße gibt es Widerstand. Schon bei der ersten Montagsdemo gab es einen kleinen Gegenprotest. Das Aktionsbündnis Gera gegen Rechts, welches sich 2010 im Rahmen der Gegenproteste zu einem Neonazifestival in Gera formierte, organisierte mehrere Monate lang eine Menschenkette als Gegenprotest. Irgendwann hörte das aber auf und es fanden einzelne Aktionen statt. Das Aktionsbündnis ist ein Netzwerk aus engagierten Bürger:innen und lokalen Parteivertreter:innen, die über die Jahre in den verschiedensten Aktionsformen aktiv sind. Ebenso wie die Antifaschistische Aktion Gera, kurz AAG. Auch wenn die Anti-Rechts-Aktivitäten Ende der 2010er Jahre mehr oder weniger einschliefen, blieben die Strukturen bestehen und so konnten sie vor zwei Jahren wieder aktiviert werden. Seit 2022 organisiert die AAG Demos, kümmert sich um Vernetzung und will mit Konzerten und anderen Veranstaltungen die alternative Jugendkultur wiederbeleben.

Die Behörden schauen nach links

Antifaschismus ist in Gera oft auch mit Rückschlägen verbunden. Da ist der 3. Oktober 2022, an dem Antifaschist:innen bei einem Gegenprotest von der Polizei festgehalten wurden. Da ist der 1. Mai 2023, an dem die antifaschistische Demo erneut festgehalten wurde. Ein Ausbruchsversuch hatte einen mehrstündigen Polizei-Kessel sowie bundesweite Razzien im Nachgang zur Folge.