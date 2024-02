Demos gegen rechts: Aufstehen und stehen bleiben

In Leonberg waren die Fraktionen hingegen einfacher für die Demo-Unterstützung zu gewinnen. Angemeldet hat den Protestzug samt Kundgebung Angie Weber-Streibl, Grünen-Kreisrätin und Gesundheitspädagogin, als Einzelperson, weil sie nicht wollte, "dass es eine Grünen-Veranstaltung wird", sagt sie. Unterstützt haben sie alle großen Parteien aus dem Leonberger Stadtrat ebenso wie Geflüchtetenorganisationen, KZ-Gedenkstätten-Initiativen und andere zivilgesellschaftliche Vereinigungen. Nicht erwünscht auf ihrem Protestzug war die Antifa. Auch ihre Kolleg:innen aus Lahr und Sigmaringen wünschten sich "weder Rechts- noch Linksradikale" vor Ort, wie Schultz aus Sigmaringen sagt. Alle verweisen auf eine Gewaltbereitschaft der Antifa.

Esslingen will Anschluss für alle

Silke Gericke, grüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigsburg, bleibt etwas allgemeiner und sagt: Alle sollen kommen, die friedlich bleiben und den gemeinsamen Gedanken teilen. Die Demos gegen rechts hätten in Ludwigsburg schon eine gute Tradition, auch nachdem das Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos gebrannt hat, meldete sie eine Kundgebung an. Am Sonntag war nun der Rathausplatz mit etwa 7.000 Menschen so voll, dass einige abseits stehen mussten. Dabei wurde die Kundgebung bereits verlegt, weil der ursprünglich ins Auge gefasste Synagogenplatz zu klein war.

Auffällig bei den Demonstrationen, die von Politiker:innen angestoßen wurden, ist, dass sie zwar überparteilich sind – aber dass in der Regel viele Partei-Leute zu Wort kamen. In Esslingen sollte das verhindert werden, und auch, dass es "ein sehr langwieriges und anstrengendes Programm wird", sagt Manuel Uez, der dortige Veranstaltungsleiter. Also durfte vor den 7.000 Demonstrierenden am Sonntag Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) als einziger Politikvertreter sprechen, die anderen Beiträge kamen aus der Kultur, von der Jugend und den Gewerkschaften. Anmelder Uez ist Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Blumberg, engagiert sich nebenher bei der Klimabewegung und ist Mitglied bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. (KLUG).