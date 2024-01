Demos gegen rechts: "1.000 Jahre Durchfall für Nazis"

Wenig später setzte sich ein langer Demozug in Bewegung, durch die hübschen Fachwerk-Gassen der Altstadt bis zur Kundgebung auf dem Marktplatz, der förmlich überlief. Selten war der Platz mit so vielen Menschen gefüllt. 200 Demonstrierende hatten die "absolut überwältigten" Organisator:innen vom Bündnis "Herrenberg gegen Rechts" erwartet, 6.000 sind gekommen. Unter ihnen und am Mikro Anna Ohnweiler, die Gründerin der deutschen "Omas gegen Rechts", die Seebrücke und die Fridays. Auch Isaac González, dem ersten Vorsitzenden des Landesverbands der postmigrantischen Organisationen im Land (rund 80 Vereine), gehörte die Bühne.

Digitale Menschenkette gegen rechts in Ravensburg

In Ravensburg organisieren der Zusammenschluss "Oberschwaben ist bunt" und der Verein Nätwörk Süd am Donnerstag, 1. Februar, einen Aktionstag zum zehnten Jubiläum der digitalen Menschenkette für Toleranz und gegen rechts. Auf dem dortigen Gespinstmarkt wird zwischen 12 und 14 Uhr ein Fotostand aufgebaut, dort kann, wer will, ein Bild von sich machen lassen, das in die Jubiläums-Kette eingereiht und auf der Homepage Oberschwabenistbunt.de präsentiert wird. Geht natürlich auch mit eigenem Foto an: menschenkette--nospam@oberschwabenistbunt.de.

Made Höld, einer der Organisator:innen und antifaschistischer Aktivist seit Jahrzehnten, findet Menschenketten sehr gut, "aber irgendwie auch scheiße, weil da Leute von weiß der Geier woher angekarrt werden, um sich an den Händen zu halten. Ökologisch totaler Mist", sagte er Kontext 2013. Damals war er gerade dabei, seine erste digitale Menschenkette für Toleranz zu organisieren (nachzulesen hier). Präsentiert wurde sie 2014 in Endlosschleife auf einem großen Kulturfestival in der Ravensburger Oberschwabenhalle, zur Feier der Kette machte sogar die Band Jennifer Rostock aus Berlin einen Abstecher nach Ravensburg.

Auch am Aktions-Donnerstag mit Musik und Programm wird die erste Menschenkette mit ihren 4.500 Teilnehmer:innen auf Großbildleinwand zu sehen sein. Zudem gibt es einen Stand der Deutschen Post, die das Logo der digitalen Menschenkette in einen gültigen Poststempel verwandelt hat. An diesem Tag kann Antifaschismus also auch verschickt werden. Für entsprechende Postkarten sorgt der Verein Tavir – das ist Türkisch und bedeutet "Haltung" und "Zeichen setzen".

Die digitale Menschenkette wird bis zur Europawahl und zu den Kommunalwahlen im Sommer 2024 immer weiter mit eingesendeten Fotos bestückt werden.