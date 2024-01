Modelabel Botho, Tübingen: Mit Menschlichkeit gut angezogen

Sarah Dunn ist Kanadierin, 48 Jahre alt, studierte Musikwissenschaftlerin und mit einem Inder verheiratet, kam vor sieben Jahren nach Deutschland. In ihrer Heimat hatte sie lange als Yogalehrerin gearbeitet und entwickelte früh ein großes Interesse an der Kultur Indiens. Auch in Tübingen engagierte sie sich in der indischen Kulturgemeinschaft, half mit bei Konzerten und Festen. Dort begann sie, ihr Modelabel aufzubauen und als Autodidaktin selbst Mode zu entwerfen.

Nun bereist sie Indien regelmäßig, besucht die Handwebereien, aus denen ihre Stoffe stammen, bemüht sich, indischen Weber:innen einen Besuch in Deutschland zu ermöglichen. Die Baumwolle, das weiß Sarah Dunn, gilt als das Gold Indiens, ihr Anbau stellt einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Der indische Markt quillt über von sogenannter Biobaumwolle. "Aber nur zwei Prozent der Baumwolle, die in Indien erzeugt wird, sind zertifiziert." Ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihren Lieferant:innen ist ihr wichtig.

Langsam wachsen, fair kooperieren

Seatile Neyrinck und Sarah Dunn beteiligten sich erst unabhängig voneinander an mehreren Pop-Up-Stores in Tübingen, lernten sich so kennen. Im September 2023 organisierten sie, gemeinsam mit anderen Frauen, eine Modenschau im Tübinger Sudhaus. Sie fand statt im Rahmen eines Festivals, das von PACT e.V. organisiert wurde, dem Performance Arts Collective Tübingen. Besonders an dieser Schau waren nicht nur die Kleider, die Seatile Neyrinck und Sarah Dunn präsentierten – besonders waren auch die Models, die sie trugen: Alle stammten sie aus dem Bekanntenkreis der beiden Modedesignerinnen – Frauen aus der Tübinger Nachbarschaft, oftmals Mütter, Freunde, Bekannte.

"Für mich", sagt Seatile Neyrinck, "sind sie das wahre Bild der Gesellschaft. Sie sind keine Modeltypen." Sarah Dunn hat ihre Models fotografiert für die Website ihres Labels. "Ich finde, jede Person kann sehr schön sein", sagt sie. "Es kommt nur darauf an, dass man sie in einem Augenblick sieht, in dem sie sich selbst vergessen kann. Ich habe eine Frau fotografiert, die nie zuvor gemodelt hat, hier auf einem Hügel vor Tübingen, und sie strahlte eine unglaubliche Kraft aus."

Seit kaum zwei Monaten betreiben Seatile Neyrinck und Sarah Dunn nun gemeinsam ihr Ladengeschäft. Sie suchen nach Brücken zwischen ihren eigenen Auffassungen und zwischen den unterschiedlichen Kulturen, denen sie entstammen, denen sie begegnet sind. Gerade deshalb ist den beiden Frauen die Kooperation mit anderen Produzent:innen sehr wichtig: Bei Botho gibt es nicht nur ihre Mode – im Laden finden sich auch viele Erzeugnisse von regionalen Betrieben und Kunsthandwerker:innen. Eine Tübinger Rentnerin liefert Glasperlen, aus Bietigheim kommt Keramik, aus Pforzheim kommen Seifen, aus Ammerbuch-Entringen kleine Holzwaren. "Gemeinsam", sagt Sarah Dunn, "sind wir stärker. Jedes unserer Produkte hat eine Bedeutung, eine tiefe Geschichte. Was wir machen, wächst sehr langsam."