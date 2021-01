Slow Fashion: Die neueste Mode ist von gestern

Das Thema soll raus aus der Nische und mitten in die Innenstadt. "Zum Standort im Kaufhaus kam es", so Keil, "weil wir nicht in der B-Lage sein möchten. Wir wollen Mainstream werden, weg vom Jute-Verständnis." Das Gerber setze inzwischen sehr glaubwürdig auf das Thema Nachhaltigkeit, findet er.

Ist ein Laden, der zukunftsfähige Mode zum Thema hat, in einem konsumorientierten Kaufhaus aber nicht fehl am Platz? So war Charlotte von Bonins erster Gedanke. Sie ist Mitglied der Stuttgarter Ortsgruppe von Fridays-For-Future. Als der Shop im Juli eröffnete, wurde sie als Podiumsgast eingeladen. "Ich habe gezweifelt: Wie kann ich ehrlich in einen Konsumtempel wie das Gerber gehen und dort über Nachhaltigkeit und Konsumverzicht sprechen, mit dem H&M nebenan?" Sie ging dann doch, weil "man ja auch die kleinen Schritte unterstützen kann". So erreiche das Thema vielleicht Menschen, die sich sonst nicht damit auseinandersetzten.

Warum von Bonin einen Second-Hand-Shop im Kaufhaus nur als kleinen Schritt bezeichnet, wird klar, wenn sie aus ihrem Umfeld erzählt. Ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen bei Fridays-For-Future gingen überhaupt nicht mehr einkaufen – "und erst recht nicht im Gerber". Aus ihrem weiteren Umfeld beobachte sie aber durchaus, dass das Konzept und der Laden gut ankommen: "Die allermeisten wissen, dass es nicht nachhaltig ist, ständig einzukaufen. Da ist Second-Hand eine gute Alternative. Und der Schweinehund, das Richtige zu tun, wird leichter überwunden, wenn der Second-Hand-Laden direkt neben dem H&M mitten in der Innenstadt liegt."

Dass das Thema mitten in der Gesellschaft angekommen ist, verbucht sie als Erfolg der Fridays-For-Future-Bewegung. Sie kritisiere nicht, dass Menschen einkaufen, sondern dass Güter bereits mit einer kurzen Lebensdauer als Wegwerfprodukt hergestellt werden. "Der absolute Konsumverzicht ist in diesem System nicht möglich, es geht darum, dass mehr Bewusstsein reinkommt."

"Konsum ist nicht per se schlecht", findet Keil: "Wir möchten mit dem Future Fashion Store den oft bestehenden Widerspruch zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit auflösen." Auch er ist der Meinung, dass mit Aufklärung ein bewussteres Einkaufen gelingt. Wirtschaftlich und nachhaltig zugleich bedeutet in dieser Hinsicht: "Der Future Fashion Store soll sich wirtschaftlich tragen, denn nur so kann es auch nachhaltig im Sinne von dauerhaft sein." Er ist überzeugt: "Future Fashion hat das Potenzial dazu." Noch sei man dort nicht angelangt. Er spricht von einem den Umständen entsprechend "hoffnungsvollen Start und guten Umsätzen".