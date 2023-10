Kampf gegen rechts: Raus aus der Blase

Die Lesung ausgewählter Opferbiografien, die Hintermaier gemeinsam mit Boris Burgstaller bestreitet, ist Teil der Jubiläumsmatinee anlässlich von 20 Jahren Stolpersteinen in Stuttgart, die am vergangenen Sonntag im Schauspielhaus Stuttgart stattfindet, Titel: "Zukunft braucht Erinnerung". Vor einigen Jahren wären die Veranstaltung und das Motto womöglich von vielen als Teil einer pflichtschuldigen Erinnerungsroutine innerhalb einer Blase von eh schon Bekehrten abgetan worden, weit weg von aktuellen Problemen. Dass das nun nicht so ist, hat mehrere Gründe.

Was wir getan haben, war nicht genug, sagt Olschowski

Als Wissenschaftsministerin Petra Olschowski mit ihrer Laudatio anfängt, wirkt sie aufgekratzt. Die Rede, die sie jetzt halte, sei eine andere als die, die sie sich ursprünglich vorgestellt habe. Als sie vor einigen Monaten "mit Freude und Vorfreude" zugesagt habe, da habe sie noch gedacht, dass man hier in einer Atmosphäre zusammenkomme, "die nachdenklich, aber zuversichtlich ist", im Vertrauen darauf, dass die Erinnerungsarbeit in Deutschland die Gesellschaft geprägt und gestärkt habe gegen rechtsextreme, rassistische und antisemitische Tendenzen. "Dass das falsch war, wissen wir nicht erst seit dieser Woche", fügt sie an. Am vorvergangenen Sonntag erreichte die AfD Rekordergebnisse bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, schon davor hatte die neue "Mitte-Studie" der Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt, dass erschreckend viele Menschen in Deutschland rechtsextreme und antisemitische Positionen vertreten oder ihnen gegenüber zumindest gleichgültig sind. Und nachdem Hamas am 7. Oktober bei einem terroristischen Angriff auf Israel rund 1.300 Menschen getötet hatte, wurde dies auf Kundgebungen auch in Deutschland gefeiert.