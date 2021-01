Stolperkunst: "Was hat das mit mir zu tun?"

Von der Grundkonzeption weniger mobil, aber dauerhaft ausverkauft waren bislang auch die "Familienabende" der Theatergruppe Lokstoff: Sie finden statt in drei Wohnungen innerhalb Stuttgarts, in denen Menschen wohnten, die von den Nazis deportiert wurden. Im ersten Teil des Abends wird an die früheren Bewohner erinnert, im zweiten Teil sollen die BesucherInnen ins Gespräch kommen, gemeinsam über die Bedeutung von Erinnerung reflektieren. Und frappierend ist dabei tatsächlich, wie unmittelbar und konkret allein durch den Ort und die Bezüge aus der Umgebung auf einmal das Schicksal eines bislang anonymen Menschen werden kann.

Mögen solche Veranstaltungen auch bestens geeignet sein, die BesucherInnen mit dem Virus des Geschichtsinteresses zu infizieren, momentan macht sie ein anderes Virus unmöglich. Und wegen Corona liegen auch diverse theaterpädagogische Stolperkunst-Projekte mit Schulen auf Eis. Vier solcher Projekte wurden bislang schon realisiert, darunter die Straßentheater-Aktion "Tage vor Kriegsende ermordet", in der SchülerInnen der Berta-von-Suttner-Schule an den Deserteur Eugen Spilger erinnerten, oder "Julius Baumann bleibt sich treu", ein von SchülerInnen der Stuttgarter Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule erarbeitetes Stück über einen jüdischen Fußball-Schiedsrichter in den 1920er und 1930er Jahren – und Mechanismen der Ausgrenzung heute. Weit fortgeschritten war auch schon die Planung für ein Stück mit der Berta-von-Suttner-Schule über die "Swing-Jugend", eine von den Nazis verfolgte Jugendbewegung, doch einstweilen heißt es hier Warten. "Das haben wir jetzt für 2022 angepeilt", sagt Harald Stingele.

Neue Anforderung: Projekte müssen "hybrid" sein

Nicht alles ist wegen Corona auf Eis: Die Förderungen aus dem Innovationsfonds werden immer nur für zwei Jahre bewilligt, und weil die erste ausläuft, bewirbt sich das Projekt gerade um eine Fortsetzung. Die maximale Fördersumme beträgt dabei 50.000 Euro, bis Mitte Februar will sich das Wissenschaftsministerium entscheiden. Die nötigen Bedingungen wurden dabei erweitert, "eine Ausschreibungsanforderung ist, dass es hybride Projekte sein müssen", sagt Stingele. Was heißt, dass sie corona-gerecht real und virtuell umgesetzt werden können. Ein Ausschreibungsschwerpunkt ist zudem "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Stingele und seine KollegInnen sehen sich gewappnet; sechs neue Projekte mit 17 daran beteiligten KünstlerInnen – "fast alle frei Schaffende" – wurden eingereicht. Das Spektrum reicht von Street-Art- bis zu Social-Media-Projekten, mehr will Stingele noch nicht verraten.

Ohne Förderung würde Stolperkunst zwar nicht gleich beendet sein, da schon jetzt manche Theater die Produktionen mitfinanzieren, doch das Spektrum wäre sehr eingeschränkt. "Wir sind aber guter Hoffnung", sagt Stingele.