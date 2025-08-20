Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 751
Schaubühne

Stuttgart-Rohracker

Abgehängt in der Großstadt

Stuttgart-Rohracker: Abgehängt in der Großstadt
|

 Fotos: Julian Rettig 

|

Datum:

Eigentlich ist der Stuttgarter Stadtteil Rohracker ein kleines Idyll – doch die Infrastruktur im Ort stirbt einen Tod auf Raten. Nun ist auch noch die zentrale Verkehrsader gekappt.

Umgeben von Grün: Landschaftlich ist Rohracker eine Pracht.
Umgeben von Grün: Landschaftlich ist Rohracker eine Pracht.
Immer mehr Geschäfte schließen. Im Oktober 2024 hat sich "Geo's Markt" verabschiedet.
Immer mehr Geschäfte schließen. Im Oktober 2024 hat sich "Geo's Markt" verabschiedet.
Allzu viele Straßen gibt es in Rohracker nicht. Die wichtigste ist zur Zeit gesperrt ...
Allzu viele Straßen gibt es in Rohracker nicht. Die wichtigste ist zur Zeit gesperrt ...
... und bekommt einen neuen Belag.
... und bekommt einen neuen Belag.
Durch die Sperrung ist der Ort noch etwas abgekapselter als sonst.
Durch die Sperrung ist der Ort noch etwas abgekapselter als sonst.
Mülleimer werden zur Diskursfläche: Dialektik in Rohracker.
Mülleimer werden zur Diskursfläche: Dialektik in Rohracker.
Zurück Weiter

Wer die Innenstadt mit ihrem Bahnhofskrater sieht, könnte leicht an Stuttgarts Bewohnbarkeit zweifeln: Im Zentrum hat sich ein Großteil der Grünflächen in Betonwüsten verwandelt, rund um den Hauptbahnhof, das Europaviertel und das Rathaus sind über 90 Prozent des Bodens zugepflastert. Die dichte Bebauung in Kombination mit der Kessellage sorgt im Hochsommer für Hitzestau, mitunter wirkt es im Stadtkern, als ob mehr Autos als Menschen unterwegs wären. Und bei der durch Feinstaub und Abgase belasteten Luftqualität überlegt man sich zwei Mal, wie tief man einatmen will. Kurzum: Das Herz der Stadt ist etwas lebensfeindlich.

Lebensfreude sieht anders aus: Stuttgarter Innenstadt.

Lebensfreude sieht anders aus: Stuttgarter Innenstadt.

Daher wird es manche womöglich verwundern, dass es in Stuttgart habitable Zonen gibt. Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts zählt Stuttgart sogar zu den drei deutschen Großstädten mit dem höchsten Anteil an Grün- und Erholungsflächen, nur hinter Köln und Berlin. Das hängt auch damit zusammen, wie Baden-Württembergs Landeshauptstadt entstanden ist: Das eigentliche Kernstuttgart ist gar nicht so groß, einige Nachbarorte wurden über viele Jahrzehnte hinweg eingemeindet. Obwohl das teils über 100 Jahre her ist, merkt man einigen Ortsteilen ihre frühere Eigenständigkeit noch an: Sie sind Stuttgart zugehörig, aber nicht organisch damit verwachsen.

Das hat auch Vorteile. Denn zwischen Degerloch (1905 eingemeindet) und Zuffenhausen (1931 eingemeindet) ist noch nicht alles abgeholzt, was nicht wegrennen kann. Mit Botnang (1922) kam ein Wald hinzu, zwischen Untertürkheim (1905), Obertürkheim (1922) und Uhlbach (1937) gibt es prächtige Wanderrouten, die durch Weinberge führen. Auch Rohracker, gelegen am Frauenkopf auf etwa 300 Metern über dem Meeresspiegel, war früher eine unabhängige Gemeinde und ist ein landschaftliches Idyll geblieben. Saftiges Grün, bedenkenlos atembare Luft und himmlische Ruhe – es könnte ein kleines Paradies sein.

Allerdings ist Rohracker nicht nur ein Ausflugsziel, es gibt auch circa 3.500 Menschen, die dort leben. Und wer schon etwas länger dort wohnt, kann einen schleichenden Verfall der Infrastruktur bezeugen.

Eine Bäckerei gibt es noch

Es ist Dienstag, 10 Uhr, aber wo bleibt der "Zasterlaster"? So hat das lokale Informationsportal "Wilih" den Lieferdienst der Volksbank genannt, der Geld auf Rädern bringt. Normalerweise steht eine mobile Filiale einmal pro Woche für zwei Stunden vor dem Evangelischen Gemeindehaus. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit mehr, in Rohracker Bargeld abzuheben, der letzte stationäre Bankautomat im Stadtteil verschwand 2022. Am 19. August 2025 fehlt allerdings auch jede Spur vom Bankmobil. Das komme schon seit drei Wochen nicht mehr, berichtet eine Bäckerei-Verkäuferin. Grund dafür sei wahrscheinlich "die Baustelle".

Es ist gar nicht mal so extrem zugespitzt, zu behaupten, dass es in ganz Rohracker nur eine einzige Straße gibt: die Rohrackerstraße. Natürlich gibt es im Ort noch Straßen, die anders heißen, aber im Wesentlichen handelt es sich dabei um Abzweigungen dieser zentralen Verkehrsader. Während der Sommerferien wird hier saniert – was auch "bitter nötig" war, wie ein Busfahrer versichert, dem der Straßenbelag zunehmend Sorgen bereitet hat. Die Nebenfolge: Ein ohnehin schlecht erreichbarer Ort wird noch ein Stückchen weiter abgehängt.

In Rohracker ist die Dichte von Verkehrsschildern rekordverdächtig. Zudem scheinen Lieferdienste beliebt zu sein.

In Rohracker ist die Dichte von Verkehrsschildern rekordverdächtig. Zudem scheinen Lieferdienste beliebt zu sein.

Denn eine Bäckerei gibt es zwar noch in Rohracker, aber sie steht ziemlich allein auf weiter Flur. Das schleichende Sterben des Einzelhandels hat sich hier in Extremform vollzogen. Früher gab es in Rohracker die Nudelfabrik Funck, LBBW und Raiffeisenbank, den Milchladen Frick, den Schuhmacher Kolb, die Gaststätten Rose, Waldhorn und Hirsch, ein Schreibwarengeschäft, einen Friseur, zwei Metzgereien, eine Apotheke, einen Bestatter, sogar einen Fotoladen und ein Geschäft für Brautkleider. Sie sind verschwunden und haben Lücken gelassen.

Als die Schlecker-Filiale im März 2012 ihre Lichter endgültig ausknipste, setzte eine politische Diskussion ein, wie die Nahversorgung sichergestellt werden soll. Dreizehn Jahre später gibt es darauf keine überzeugende Antwort – aus den Hoffnungen, dass vielleicht ein Supermarkt in die alten Schlecker-Räumlichkeiten einziehen könnte, wurde nichts. Mit dem Slogan "Näher geht's nicht" konnte "Geo's Markt" wahrheitsgetreu für sich werben – denn abgesehen von einem griechischen Feinkostladen gab es keine Konkurrenz im Ort. Im Oktober 2024 musste jedoch auch "Geo's Markt" schließen. Der Abschiedsbrief an die Kund:innen hängt noch laminiert im Schaufenster, ein Nachmieter konnte bislang nicht gefunden werden.

Das größte Problem in Rohracker ist also nicht, dass man nur schwer an Bargeld kommt – sondern dass es kaum Gelegenheit gibt, Geld auszugeben. Für den Einkauf müssen die Rohrackerinnen und Rohracker (es heißt nicht "Rohräcker" und keinesfalls "Rohräckerer") eine Reise auf sich nehmen. Jetzt wo die "Hauptstraße" blockiert ist, wird das noch umständlicher.

Kuschelige Kleinbusse

Gisela ist 91, sie hat vor Kurzem ihren Führerschein freiwillig abgegeben, weil sie sich einfach nicht mehr so fit fühlt und Angst hat, dass vielleicht etwas passiert, wenn sie weiterhin am Steuer sitzt. Nun nimmt sie Platz im 62E, dem Ersatzverkehr für die einzige reguläre Buslinie, die normalerweise durch Rohracker fährt. (Müßig zu erwähnen, dass es keine Straßenbahn gibt.) Für die sechswöchige Übergangsphase kommen Kleinbusse zum Einsatz, mit je 14 Sitzplätzen wurde selbst fürs kleine Rohracker knausrig kalkuliert – oft wird es unfreiwillig kuschelig. "Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt", seufzt Gisela, die doch nur einen Einkauf erledigen will. Zum Glück wird sie von einer jüngeren Begleiterin unterstützt, ihrerseits ebenfalls im Rentenalter.

Beim Ersatzverkehr für den Ort wurde darauf geachtet, dass die Busse nicht zu groß sind.

Beim Ersatzverkehr für den Ort wurde darauf geachtet, dass die Busse nicht zu groß sind.

2019 hat Stuttgarts Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer (CDU) Rohracker einen Besuch abgestattet und sprach hinterher von "viel Handlungsbedarf". Finanzielle Unterstützung gab es für die Freiwillige Feuerwehr, die Turnhallensanierung der Grundschule und aktuell bekommt die Rohrackerstraße einen frischen Belag. Insgesamt ändert all das wenig daran, dass sich mitten in der Großstadt ein strukturschwacher Raum gebildet hat – und dass sich dieses Problem tendenziell verschärft.

Schon während der fetten Jahre für die Industrie mit sprudelnden Steuereinnahmen gab es aus dem Stuttgarter Rathaus wenig Unterstützung für Rohracker. Nach einer Serie von sinnlosen Großprojekten in der Innenstadt ist die Party inzwischen vorbei, der Gemeinderat sucht nun angestrengt nach Möglichkeiten zu sparen.

Wo die Versorgungsstrukturen der sozialen Marktwirtschaften kollabiert sind, entstehen allerdings auch neue Formen der Ökonomie: Als zwischen Februar und April über viele Wochen hinweg ein Sperrmüll nicht abgeholt wurde, entwickelte sich die Bushaltestelle "Rohracker" zu einem postkapitalistischen Umschlagplatz: Alte Sofas verschwanden, neue Tische kamen hinzu – one man's trash is another man's treasure. Jeden Tag gab es etwas Neues zu entdecken, bisweilen entstanden sogar kurze Diskussionen über das Eigenleben des Sperrmülls: Wer wirft denn so was Gutes weg? Und wer nimmt bitte so einen Schrott mit? Irgendwann kam dann aber doch die Abfallwirtschaft und setzte dem sozialistischen Experiment ein jähes Ende.

Endstation.

Endstation.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

24.09.2014
Fluch und Segen

Die Discounter gewinnen immer mehr Marktanteile im Lebensmitteleinzelhandel. Wo sie neue Filialen eröffnen, mussten in der Vergangenheit Tante Emma und andere Läden schließen. In einer alternden Gesellschaft ist Nahversorgung jedoch…

11 Kommentare
12.02.2014
Heißes Eisen

Die Idee schien bestechend: Aus den Schlecker-Filialen sollten Dorfläden werden. In Eigenregie geführt von den entlassenen Verkäuferinnen. Das Modell hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und mit ihm die Mutter des Gedankens – die Stuttgarter…

11 Kommentare
Emmas Enkel bei Tante Verdi
05.09.2012
Emmas Enkel bei Tante Verdi

Krise als Chance: Mit der Schlecker-Pleite hat die Gewerkschaft Verdi neue Themen und Partner entdeckt. Nämlich die Nahversorgung der Dörfer und die Konsumenten.

08.07.2020
Stuttgarter OB-Wahl
Probleme sind Hirnnahrung

Am Stöckachplatz herrscht ein Höllenlärm. Zwischen einem Strom von Autos und Lkw schlängeln sich U-Bahnen. Es ist das Heimatquartier von Hannes Rockenbauch, und die Ideen und Worte sprudeln nur so aus ihm heraus. Ein Spaziergang durch den Stuttgarter…

2 Kommentare
04.08.2021
Neubaugebiet Freiburg-Dietenbach
Der Kampf um die Fläche

Häuser gegen den Wohnraummangel oder Wald gegen den Klimawandel? Eine schon fast philosophische Frage. Der geplante Stadtteil Dietenbach in Freiburg zeigt beispielhaft, dass es keine einfache Antwort gibt.

3 Kommentare
11.10.2017
Ratlos in Singen

In einigen Singener Stimmbezirken hat jeder Vierte AfD gewählt. Im reichen Süden, in einer klassischen Arbeiterstadt ohne große wirtschaftliche Sorgen. Wie konnte das passieren?

6 Kommentare
Kuhn trifft Kuh
28.06.2017
Kuhn trifft Kuh

Ackerbau und Viehzucht in der Autostadt Stuttgart sind eine Herausforderung. Erst recht, wenn Rindersteak und Kopfsalat biologisch-dynamisch produziert werden, wie der grüne OB beim Besuch eines Demeterhofs erfahren sollte.

3 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 751 vom 20.08.2025

Kampagne in Stuttgart
Respekt geht anders

Die Stadt Stuttgart will mit ihrer "Respekt"-Kampagne mehr Sympathien für Einsatzkräfte wecken. Was…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 751 / Der neue Lutz / Andreas Lotter / vor 8 Stunden 42 Minuten
Benedikt Weibel wäre mein Vorschlag als neuer Chef der DB, ohne jede Ironie.

Ausgabe 751 / Das tut weh, DB / Sabine Schammletz / vor 11 Stunden 48 Minuten
Bin ich die Einzige, die sich äußerst unwohl fühlt, wenn der Autor sich "bescheiden" selbst feiert, weil das konservative Blatt ausnahmsweise und endlich (!) seine eigene Meinung druckt? Ich rolle mit dem Augen: das wirkt sehr pubertär. Auf...

Ausgabe 751 / Geld first, Ballern second / Niklas Leitl / vor 12 Stunden 38 Minuten
Counter-Strike-Kisten sind kein klassischer Spielautomat. Anders als bei der Slotmaschine verdient Valve nicht nur am Einsatz, sondern an jeder Transaktion: am Schlüssel, an der Kiste und sogar am Weiterverkauf der Skins. Ökonomisch betrachtet ließe...

Ausgabe 747 / Lebenslüge Leistungsprinzip / Jerg Ratgeb / vor 16 Stunden 9 Minuten
Und wenn Du kurz davor bist Kurz vor dem Fall Und wenn Du denkst "Fuck it all!" Und wenn Du nicht weißt Wie soll es weitergehen Kapitulation (Tocotronic) Als seit vielen Jahren von dieser Krankheit Geplagter möchte ich mich bei Frau Wolf...

Ausgabe 751 / Das tut weh, DB / gerhard manthey / vor 19 Stunden 19 Minuten
Zwei kluge Köpfe bedingen einander. Ein Bahnprojekt und eine politische Einschätzung von oben bis unten, von links bis rechts. Was für eine ganzheitliche Methode, ein Leitmedium der Republik (FAZ) und den Inhalt eines dort geschriebenen Artikels dem...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!