Neubaugebiet Freiburg-Dietenbach: Der Kampf um die Fläche

Aber nicht alle finden das Bauprojekt so zukunftsweisend. Lokale Umwelt- und Klimaorganisationen sprechen sich gemeinsam mit LandwirtInnen gegen die Bebauung aus. NABU und BUND plädieren für andere Möglichkeiten wie die Bebauung großer Parkplätze, das Aufstocken von Häusern und den Ausbau von Dächern und Hinterhäusern. Auch den Leerstand abzubauen würde helfen, bezahlbaren Wohnraum in Freiburg zu schaffen. Sie kritisieren in erster Linie den Flächenverbrauch des neuen Stadtteils. Auch das Versprechen, bezahlbare Mieten umzusetzen, sehen viele kritisch, denn nur rund 40 Prozent der Fläche von Dietenbach wird Eigentum der Stadt bleiben. Mehr als 50 Prozent werden wohl der Sparkassengesellschaft gehören. Auch zeigen vergangene Neubauprojekte laut KritikerInnen, dass sich zunächst günstige Mietpreise auf lange Sicht ungünstig auf den Mietspiegel auswirken.

Die GegnerInnen des Neubaugebiets sammelten 2018 Unterschriften, um einen BürgerInnenentscheid über die Bebauung zu erzwingen. In diesem sprachen sich dann im Februar 2019 rund 60 Prozent der Freiburger und Freiburgerinnen für den neuen Stadtteil aus. Auch eine Klage beim Verwaltungsgerichtshofs Baden- Württemberg, die drei LandwirtInnen eingereicht hatten, konnte die geplante Bebauung nicht verhindern. Der Verwaltungsgerichtshof folgte im Juli 2021 der Auffassung der Stadtverwaltung. "Mit dieser Entscheidung wird verdeutlicht, dass auch der VGH den bestehenden Wohnraumbedarf sieht und die ökologischen Herausforderungen zu bewältigen sind", freute sich Baubürgermeister Martin Haag.

Auch das Freiburger Netzwerk Recht auf Stadt hat Kritik an Dietenbach. Anders als die GegnerInnen sehen sie das Problem aber nicht in der Bebauung an sich, sie kritisieren ganz generell das Privateigentum an Wohnraum und die Profitorientierung im Wohnungsmarkt. Aus ihrer Sicht dürfte es im Dietenbach keinerlei Einfamilien- und Reihenhäuser geben, 60 Prozent der Wohnungen müssten ohne zeitliche Begrenzung sozial gefördert und möglichst viel neuer Wohnraum sollte dauerhaftes Gemeineigentum sein, beispielsweise unter dem Dach des Mietshäuser-Syndikats.

Mitten ins Überschwemmungsgebiet

Bisher ist die Fläche des neuen Stadtteils von Äckern geprägt und als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. Durch mehrere Hochwasserrückhaltebecken, die aktuell gebaut oder ausgebaut werden, soll der Hochwasserschutz trotz Bebauung gewährleistet werden. Der wohl wichtigste Baustein, um auf die Überschwemmungsfläche im Dietenbach verzichten zu können, ist das Rückhaltebecken am Hang des Schauinsland im Bohrertal. Das soll in Zukunft rund 200.000 Kubikmeter Wasser zurückhalten, bevor die Wassermassen überhaupt Freiburger Stadtgebiet erreichen. Wie wichtig solche Schutzmaßnahmen sind, zeigen die dramatischen Hochwasser im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. KritikerInnen befürchten allerdings, dass die Pläne nicht ausreichen werden, berichtete die "Badische Zeitung" kürzlich. Der Stadtteil Dietenbach würde nach deren Einschätzung bei extremem Hochwasser trotz Gegenmaßnahmen überflutet.