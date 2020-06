Stuttgart 21: Katzenjammer um Flächennutzung

Was Pätzold dann anführte, ist überschaubar: Er nannte die im Bebauungsplan so genannte Fläche C1, wo schon ab 2023 die sogenannte "Maker City" und auch das Opern-Interim hin sollen (Kontext berichtete). Pätzold weiter: "Und ab 2026 wollen wir die Fläche A3 am Manfred-Rommel-Platz, also direkt am Hauptbahnhof bebauen. Dazu soll der Gemeinderat noch in diesem Jahr über die Nutzung dieses Schlüsselgrundstücks entscheiden." Besagtes Schlüsselgrundstück liegt direkt nördlich des zukünftigen Bahnhofdeckels und ist mit 1,42 Hektar nicht besonders groß. Wohnbebauung wird es auf A3 eher keine geben: Die Bahn ist vertraglich verpflichtet, eine Tiefgarage zu bauen, und oben soll Kultur oder Gewerbe hin; zeitweise waren in der Vergangenheit eine Schlossgarten-Philharmonie und ein Neubau des Lindenmuseums im Gespräch.

Momentan ist A3 noch der Vorderbereich der wegen der Baugrube nach hinten versetzten Kopfbahnhofgleise, es liegt also jede Menge Geraffel darauf, dessen Beseitigung gekoppelt mit dem Probebetrieb eine schon 2026 erfolgende Bebauung ambitioniert erscheinen lässt.

Mit welchem Zeitaufwand für diese vorbereitenden Maßnahmen die Stadt rechne, beantwortet die Stadtverwaltung auf Kontext-Anfrage eher vage und allgemein: So werde die Bahn etwa den Probebetrieb "vor der Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs 2025" durchführen, "so dass dieser zwischen Fertigstellung Infrastruktur und Inbetriebnahme stattfinden kann." Und durch Gespräche mit der Bahn solle Zeitverlust vermieden werden.

Wenn das nicht Hoffnung macht.

Gäubahn-Anbindung jetzt leichter?

Die neu bekannt gewordenen Zeiträume riefen auch die Befürworter einer Gäubahn-Anbindung über die bestehende Strecke an den neuen Tiefbahnhof auf den Plan. Zur Erinnerung: Anfang 2019 wurde klar, dass wegen der noch völlig unabsehbaren Fertigstellung der neuen Streckenführung über den Flughafenbahnhof auf den Fildern – es steht hier immer noch die Planfeststellung aus – ab 2025 eine mehrjährige Abkopplung der aus Richtung Zürich kommenden Gäubahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof droht. Daraufhin wurde von verschiedenen Seiten gefordert, wenigstens interimsweise die Gäubahn in ihrer jetzigen Führung über die Panoramabahn bis zum Hauptbahnhof zu erhalten (Kontext berichtete hier und hier), und diese Forderung hatten im April 2020 die Verbände BUND, VCD und Pro Bahn in einem offenen Brief erneuert. Die Stadt hat dies bislang kategorisch abgelehnt, da zum einen ein Beschluss des Gemeinderats von 2018 existiere, der "eine interimsweise oder dauerhafte Führung der Gleise von der Panoramabahn in den Hauptbahnhof" ausschließe, und sie außerdem direkt nach Fertigstellung von S 21 mit der Bebauung beginnen wolle.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Stuttgart sieht die Karten jetzt neu gemischt. Mit dem "neuen, den Realitäten angepassten Zeitplan für die städtebauliche Entwicklung" sei eine Gäubahnunterbrechung für einen Interimszeitraum "nicht mehr nötig", so BUND-Regionalgeschäftsführer Gerhard Pfeifer in einer Pressemitteilung. Der bisherige Gäubahnbetrieb und der angestrebte Städtebau kämen sich nicht mehr in die Quere. Und Pfeifer verweist noch auf ein weiteres Argument, das wegfalle: Die S-21-bedingte Verlegung der S-Bahntrasse, wegen der bislang eine so frühe Kappung der Gäubahn überhaupt erfolgen sollte, lasse sich "laut Auskünften der Bahn und des Landesverkehrsministeriums" auch ohne Eingriffe in die Gäubahntrasse umsetzen.