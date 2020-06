Neues Kohlekraftwerk: Nachhaltig falsch

Kritisch sieht das Kraftwerksprojekt auch die Bundesregierung. Deutschland beteilige sich am Naturschutz in den Sundarbans und man habe daher in Regierungsverhandlungen den "erheblichen Sorgen bezüglich des Kohlekraftwerks Rampal explizit mündlich und schriftlich Ausdruck verliehen", heißt es auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Omid Nouripour im August 2017. Die Bundesregierung trete gegenüber Bangladesch regelmäßig auch für die Beachtung der Menschenrechte, insbesondere der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, ein.

Zuhause in Deutschland schweigt Fichtner zum klimaschädlichen Kraftwerksprojekt in Bangladesch. Stattdessen präsentiert das Unternehmen im Internet ein anderes Bild von sich. Über dem Versprechen "weltweit für den reibungslosen Ablauf von anspruchsvollen und komplexen Projekten" zu sorgen, prangt ein Offshore-Windpark. In den Unternehmensleitlinien sowie im firmeneigenen "Code of Conduct" versichert die Firma, sich "dem Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verpflichtet" zu fühlen. "Wir streben Lösungen an, die nachhaltig und umweltschonend sind. Nach Möglichkeit sollen die Lösungen die Lebensgrundlagen kommender Generationen so gering wie möglich belasten", heißt es. Die traditionsreichen "Fichtner Talks", ein jährliches Seminar mit prominenten Referenten, widmet sich am 25. September 2020 "Strategien, Chancen und Konsequenzen für Zero Emission", also einer klimaneutralen Welt.

Umweltschützer übergeben 25.000 Unterschriften

Am vergangenen Freitag haben Klimaschützer von Fridays for Future und weiteren Umweltschutzgruppen vor der Fichtner-Firmenzentrale in Stuttgart demonstriert und eine Petition mit mehr als 25.000 Unterschriften übergeben, die die bangladeschische Umweltschützerin Tonny Nowshin ins Leben geruffen hat. Die Unterzeichner fordern das Unternehmen auf, sein Leitbild in die Praxis umzusetzen, nicht mehr am Kohlekraftwerk Rampal mitzuwirken sowie Planung und Bau von Kohlekraftwerken weltweit einzustellen. Ein Firmensprecher nahm die Unterschriften ohne weitere Diskussion entgegen. Er verwies auf ein Schreiben an die Klimaschützer, in dem Fichtner Kohle als Brückentechnologie bezeichnete. Zudem schaffe das Kraftwerk Arbeitsplätze und verbessere die örtliche Strom- und Wasserversorgung.

Anders als im Fall Siemens sorgte der Protest der Stuttgarter Klimaschützer gegen den schwäbischen Kohlemeiler in Bangladesch kaum für mediales Aufsehen. Auf eine schriftliche Kontext-Anfrage reagierte die Fichtner-Gruppe bis Redaktionsschluss nicht.