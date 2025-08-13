Smarte Apps und Datenkraken: Digitalisierung des Schleudergangs

Lukas Walter steht zwischen noch nebelfeuchten Blümchen-Shorts und Erdbeersocken auf Trockengestellen und schaut auf sein Handy. Das müsse er jetzt jedes Mal mitnehmen, wenn er in den Waschkeller geht. "Als würde man da nicht eh schon genug reingucken", seufzt er, tippt auf den Bildschirm und schaltet eine der schwarz-grauen Maschinen ein.

Waschen kann hier, wer sich bei WeWash registriert und die App (in 16 Sprachen) installiert hat oder den QR-Code scannt, der unter dem Label Scan2Wash an der Wand hängt. Einmal waschen kostete 50 Cent, ohne App und Registrierung ist es teurer, schreibt das Studierendenwerk, "da höhere Gebühren für die jeweilige Zahlung entstehen". Deshalb der Ratschlag: "Einmalig registrieren, den vollen Service genießen und günstig waschen und trocknen." Gezahlt wird mit Kreditkarte, über ApplePay, Google Pay oder PayPal. Anonym den Studierendenausweis mit Guthaben aufladen, wie es bisher war, ist nicht mehr, sagt Walter.

Dafür, schreibt das Studierendenwerk, blieben die Waschenden "über den Status Eurer Wäsche stets informiert und bekommt eine Push-Notification, sobald sie fertig ist". Reservieren kann man die Maschinen aus dem Zimmer. Kein Laufen mehr in den Keller, nur um festzustellen, dass alle Maschinen belegt sind. Das zumindest ist eine gute Sache.

"Fehler bei der Anfrage aufgetreten"

Weniger gesegnet sind Radfahrende in Esslingen. Obwohl sie erst kürzlich ein nagelneues Fahrradparkhaus bekommen haben mit 370 Stellplätzen. Endlich das Rad sicher abstellen. Reinfahren, anschließen, fertig. Hätte man so machen können, hat man aber nicht.