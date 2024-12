Autoindustrie in der Region Stuttgart: Ein Drittel der Jobs verschwindet

Ihre Prognose wagen die beiden Forschenden auf Grundlage einer Untersuchung für die Autobranche für ganz Baden-Württemberg, die sie 2022/23 für das Cars 2.0 Projekt (siehe Kasten) erstellt haben. Ihr Ergebnis beruht allerdings auf der Annahme, dass die Autoindustrie die doppelte Transformation (E-Auto und autonomes Fahren) einigermaßen hinbekommt. Zudem gehen sie in ihren Berechnungen, in die zusätzlich umfangreiche Interviews mit Fachleuten eingeflossen sind, davon aus, dass 2040 genauso viele Autos verkauft werden wie heutzutage. Mit einer Verkehrswende rechnen Stieler und Dispan also nicht, mit den Klimazielen der EU schon. Sie beziehen ein, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner-Pkw mehr zugelassen werden dürfen.

Amazon statt Bosch?

Außer auf neue Technologien zu setzen, müssten die Autohersteller und Zulieferer auch sich verändernde Märkte berücksichtigen, so die Studie. Der Prozess grenzenloser Globalisierung scheint gerade seinem Ende entgegenzugehen. Der künftige US-Präsident Donald Trump will Zölle auf ausländische Waren, die EU will Zölle auf die stark staatlich subventionierten chinesischen Autos, China wiederum droht mit Gegenzöllen. Gleichzeitig sei eine doppelte Internationalisierung zu beobachten, "marktgetriebenes Local-for-local in den Weltregionen und kostengetriebene innereuropäische Verlagerung in sogenannte Best-Cost-Countries", heißt es in der Studie. "Local-for-local" bedeutet, es soll dort produziert werden, wo die Produkte verkauft werden; und dass Unternehmen Produktion in billigere Länder in Osteuropa verlagern, ist ein Trend, der hierzulande schon seit Langem zu beobachten ist.

Schwierige Bedingungen also. Und die derzeitigen Entwicklungen lassen eher befürchten, dass die hiesige Autoindustrie ihr Engagement für die Transformation drosselt. Die aktuellen Pläne zahlreicher Firmen der Autobranche, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen und ganze Werke zu schließen, verunsichern nicht nur die Beschäftigten – die nun etwa bei VW begonnen haben zu streiken. Dort hatte das Management unter VW-Chef Oliver Blume (Vergütung 2023: 10,32 Millionen Euro) verkündet, ganze Werke zu schließen. Das verstehen die Belegschaften und die IG Metall nicht als Sparmaßnahme, sondern als Angriff auf sie, ihre Arbeitsplätze und Tarifverträge. Wenn das VW-Management sich durchsetzt, dürften andere Autohersteller das zudem als Ermunterung verstehen, ähnlich zu agieren.